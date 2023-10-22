أصالة تحقق رقمًا قياسيًا جديدًا في "فوق"

تخطت أغنية الفنانة أصالة الجديدة “فوق”، أكثر من 8 ملايين مشاهدة، ولازالت في قائمة الاكثر مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”، بعد أسبوعين من طرحها.

مشاهدات أغنية فوق واستمرار صدارتها

احتلت الأغنية المركز الخامس في قائمة الأكثر مشاهدة على يوتيوب، من كلمات عمر عبده علي، ألحان عمرو الشاذلي، توزيع: محمد ياسر، وتقول كلماتها "فوووق فوق بقي وخليك فحالك الف مره انا قولتهالك وفر الاحساس لنفسك والنصايح خليهالك فوق فوق بقى انت فاكرني يعني قلبي فغيابك واجعني روح وكنت نفعت نفسك لما تبقي فيوم نافعني انت مبتزهقش من كدبك معايا ايه فاكرني هبقي حد من الضحايا انت اخر حد ممكن اعيش عشانه انت واحد كل همه كان اذايا روح روح بقى ولا انت فاضي انت بالنسبالي ماضي فتره عدت من حياتي والحياه موقفتش عادي روح هى سيره هعيده تاني انت بني ادم اناني ليه اضيع عمري يعني ع اللي ضيعني واذاني.

تفاصيل ألبوم أصالة الجديد “لحقت نفسي”

كانت قد طرحت أصالة ألبومها الجديد “لحقت نفسي” المكون من 7 أغاني ، بعد مرحلة دعاية مميزة عبر يوتيوب وكامل المنصات الموسيقية، وسجلت عدد منهم مشاهدات ضخمة فور طرحها.

قُدمت الأغاني بالكامل بطريقة الفيديو كليب التي لائمت قصة أغاني الألبوم التي تنوعت موضوعاتها بين الرومانسي والدرامي والأغاني الراقصة.

كانت قد قدمت أصالة حديثًا ديو"الحب الأبدي" مع الفنان ماجد المهندس، الذي حقق أكثر من 10 ملايين مشاهدة وتصدر قائمة الأكثر مشاهدة لأسابيع طويلة، وتقول كلمات الأغنية “انتي الحب الابدي وروح الروح بنظرة وحدة بيه تردي الروح ايدي بايدك وين نروح نروح انت اماني وعوضي من الايام بس بحضنك اقدر اغفى وانام حبك جنه واحلى من الاحلام هو هذا حب حياتي اللي اتمناه يا طعم الغرام وعطره ومعناه ادفع عمري كله حتى اعيش وياه اول مره اعيشه هالاحساس عاشق من اطرافي لحد الراس مثل الهوى احتاجه انتي الانفاس انته جناحي وبيك اتمنى اطير بدونك والله ما حس اني بخير اني بحضنك واللي يصير يصير”.