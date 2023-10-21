لتداعيات الأزمة في غزة.. مستشفيات فاقوس ترفع درجة الاستعداد القصوى

قام الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بالمرور على مستشفيات فاقوس المركزي، وطوارئ فاقوس، وحميات فاقوس، لمتابعة انتظام سير العمل، والخدمات الطبية المقدَّمة للمرضي والمواطنين بهم، والتأكد من رفع درجة الاستعداد القصوى بهذه المستشفيات، نظرًا لتداعيات الأزمة في قطاع غزة.

تفقد وكيل وزارة الصحة بالشرقية خلال زيارته الأولى الأقسام الطبية المختلفة بمستشفى فاقوس المركزي، إذْ قام بالمرور على قسم الاستقبال والطوارئ، وتم التأكد من تواجد القوي البشرية اللازمة، ومن توافر فصائل الدم المختلفة ومشتقاته، ومن التدريب الجيد للهيئة التمريضية على التعامل مع الأجهزة الطبية الحرجة، ومن سرعة التعامل من إسطوانات الأكسجين الاحتياطية، ومن كفاءة عمل الأجهزة، والتأكد من سلامة هذه الأسطوانات بالاستقبال بعد تجربتها.

وجَّه وكيل الوزارة بنقل دولاب الأدوية والمستلزمات الطبية الخاص بالأزمات والكوارث لمكان آخر مناسب بالاستقبال، لإتاحة مساحة بالغرفة تيسيرًا على الفرق الطبية وسرعة تقديم الخدمة العلاجية للمرضى، وكلَّف مدير الإدارة الصحية بفاقوس بتوفير مكان تابع للإدارة لتخزين الدفاتر والسجلات القديمة وغير المستخدمة بالاستقبال، وذلك بعد جردها وتصنيفها.

كما تفقَّدَ وكيل الوزارة الصيدلية الموحدة للاستقبال والطوارئ والتي تعمل على مدار الـ٢٤ ساعة، وتم التأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، مكلفًا مدير عام الصيدلة بالمديرية بتوفير المخزون الاستراتيجي لبعض المستلزمات ذات الكميات المحدودة بالمستشفى، متفقدًا قسم الأشعة وقام بالاطمئنان على مسئولة الرائدات الريفيات بوحدة كفر الشاويش بفاقوس، والتي يتم إجراء أشعة لها نظرًا لتعرضها لالتواء بالقدم أثناء العمل، موجهًّا بتوفير أوجه الرعاية كافة لها.

شددَّ مسعود على شركة الأمن بتنظيم حركة دخول وخروج المرضى لقسم الأشعة، وقام بمناظرة سجلات التردد على الأشعة المقطعية، موجهًّا بتقسيم حالات المقطعية على الجهازين الموجودين بالمستشفى، للحفاظ على العمر الافتراضي للأجهزة، وتقليل زمن انتظار المرضى، مع التأكيد على تمييز تسجيل حالات الطوارئ عن حالات المتابعة.

كما تفقَّد وكيل الوزارة قسم العمليات، مؤكدًا أهمية الاستمرار في إجراء الجراحات ذات المستوى الثالث، والانتهاء من أي قوائم انتظار خصوصًا بالعمليات الجراحية، متفقدًا وحدة العناية المركزة، وقام بمناظرة الملفات الطبية للمرضى، والتأكد من اتباع برتوكول العلاج المحدد وفقًا للتشخيص الطبي، والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بالعناية، وقام بمناقشة فريق الصيدلة الإكلينيكية عن الدور المهم لهم في سرعة الشفاء والتخفيف من معاناة المرضى، والاطمئنان على إجراء الفحص البكترلوجي لهم، لتحديد الدواء المناسب للمريض بالعناية، وترشيد استهلاك المضادات الحيوية.

تم مناقشة دور الصيدلة بالاستقبال والطوارئ، ومدى تأثيرها الحالي بالقسم، وتقنين معدلات الاستهلاك العشوائي للأدوية.

في ختام زيارته للمستشفى تفقد الدكتور هشام مسعود الأماكن المتاحة لتقديم الخدمة الطبية لمصابي غزة بالمستشفى في حالة الاحتياج، والتأكد من مطابقتها للمعايير، كما تفقد الأماكن المقترحة لنقل الأشعة التلفزيونية بها، وعناية الجهاز الهضمي، تمهيدًا للبدء في أعمال التطوير بالدور الثاني والخامس.

كانت الزيارة الثانية لمستشفى طوارئ فاقوس، التابعة لأمانة المراكز المتخصصة، تفقَّد الدكتور هشام مسعود خلالها الأقسام الطبية المختلفة، وتم التأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وتوافر القوى البشرية اللازمة للعمل بالأقسام، وعدم وجود أي أعطال بالأجهزة الطبية، خصوصًا بقسم العمليات الجراحية، مطمئنًا على الخدمة الطبية المقدمة للمرضى بقسم العناية المركزة والتي تسع لعدد ١٦ سريرًا، وبها عدد ١٢ مريضًا، وحرص على الاستماع إلى المرضى والذين أثنوا على أداء الخدمة بالعناية، موجهًّا بتوفير أوجه الرعاية الطبية كافة لهم.

تابع العمل بقسم العلاج الطبيعي بالمستشفى، وبحث احتياجاته لرفع كفاءة الخدمة به وتطويره، مؤكدًا أهمية تعزيز سبل التعاون بين مستشفيات فاقوس المركزي وطوارئ فاقوس في التخصصات الطبية كافة، والتكامل بينهم في تقديم الخدمات الطبية المختلفة للمرضى، وخصوصًا بقسم العمليات الجراحية.

جاءت الزيارة الثالثة لمستشفى حميات فاقوس، تفقَّد خلالها الأقسام الطبية المختلفة، والصيدلية الموحدة، والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وتواجد القوى البشرية في أماكن تقديم الخدمة، والاطمئنان على انتظام العمل بعيادة عقر الحيوان بالمستشفى، ومؤكدًا أهمية ارتداء جميع المرضى للزي الطبي، وتوفير أوجه الرعاية لهم، ومشددًّا على سرعة إصلاح البطاريات الخاصة بالمولد الكهربائي بالمستشفى.