سفير الاتحاد الأوروبي لدى القاهرة: نؤيد موقف مصر الرافض لتهجير الفلسطينيين

قال كريستين برجر، سفير الاتحاد الأوروبي لدى القاهرة، إن الاتحاد الأوروبي يؤيد موقف مصر الرافض لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى جزيرة سيناء، مؤكدا أهمية قيام دولة فلسطينية بناء على قرارات الأمم المتحدة.

سفير الاتحاد الأوروبي لدى مصر

وأوضح “برجر” أن منظمة اليونسيف، تقدم كل ما يحتاجونه من خلال السلطات الفلسطينية أو منظمة الأونروا، ومستمرون في دعم قطاع غزة والقضية الفلسطينية.

وأضاف خلال لقاء خاصة، عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن الحضور في قمة القاهرة للسلام تحدثوا عن أهمية التوصل إلى حل عادل وشامل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، عبر قيام دولة فلسطينية، لها كل الحقوق المشروعة، وهذه هي الرسالة التي يواجهها الاتحاد الأوروبي الآن.

ولفت أن قمة القاهرة للسلام تقوم بدعم هذه الرسالة على نحو إيجابي، وهناك اجتماع للأمم المتحدة لتقديم خطة سلام لنرى ما يمكن حدوثه وكيف يمكن القيام به من خلال الاتحاد الأوروبي ومبادرة السلام العربية.

وأكد أنه يأمل بألا يكون هناك هجرة من قبل سكان غزة، وعلى ثقة أنه سيتم نقل بعض الأشخاص المرضى والمصابين من قطاع غزة، لكن لا نعتقد أن هناك حركة جماعية ونواصل العمل مع مصر ودعم مصر في هذا الإطار.