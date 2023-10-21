النائب أحمد بدوي: قمة القاهرة للسلام هي الأهم في تاريخ القضية الفلسطينية

أكد النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بمجلس النواب أن مؤتمر القاهرة للسلام الذى عقد اليوم بالعاصمة الإدارية هو الأهم فى تاريخ القضية الفلسطينية حيث حظى بمشاركة دولية واسعة ممثلة فى الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبى وجامعة الدول العربية فضلا عن حضور 33 دولة حيث أصبحت مصر صوت السلام العالمى باستضافة هذا الحشد الدولى الكبير.

واشاد بدوي فى بيان له اليوم ينجاح مصر الباهر فى تنظيم المؤتمر شكلا ومضمونا وهو أمر ظهر بجلاء خلال ردود الافعال العالمية على القمة.

وثمن النائب أحمد بدوي فى بيانه ما تضمنته كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى افتتاح قمة القاهرة للسلام مشيرا إلى انها حملت رسائل هامة للغاية وخاطبت ضمير العالم بشأن حماية المدنيين دون تمييز.

وحسمت كلمة الرئيس بشكل واضح لا يقبل اللبس أو التأويل حينما أكد اما العالم أجمع فى كلمته ان تصفية القضية الفلسطينية دون حل عادل لن يحدث على حساب مصر أبدا، وان مصر تدين بقوة ترويع الآمنين وتعبر عن دهشتها من وقوف العالم صامتا تجاه ازمة انسانية يتعرض لها 2.5 مليون فلسطينى فى غزة وسط صمت المجتمع الدولى وان مصر لم ولن تألو جهدا لايصال المساعدات لغزة.

واوضح فى بيانه أن كلمات الرئيس السيسى أمام القمة عبّرت بشكل واضح عن الدور المصرى التاريخى تجاه القضية الفلسطينية بعيدا عن الشعارات او العبارات الرنانة مؤكدا ان الحل الوحيد هو حصول الفلسطينيين على حقوقهم المشروعة فى دولة مستقلة.