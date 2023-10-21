تدريبات عملية لطلاب جامعة طيبة بفنادق الأقصر

نظمت كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية بجامعة طيبة التكنولوجية بالأقصر، زيارة ميدانية لطلاب الفرقة الثانية ببرنامج تكنولوجيا الخدمات الفندقية، لفندق شتايجن برجر اشتي، للتعرف على طريقة العمل داخل المكاتب الأمامية، والإشراف الداخلي للغرف، في إطار التطبيق العملي لمادة التدريب الميداني، وذلك تحت إشراف الدكتور صفوت آدم، منسق برنامج تكنولوجيا الخدمات الفندقية، وم. إيمان عبدالحميد، عضو هيئة التدريس المعاونة بالكلية، وذلك تحت رعاية الدكتور عادل زين الدين محمد موسى، رئيس جامعة طيبة التكنولوجية، والدكتور محمد عبدالمنعم رسلان، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والمشرف على كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية.



وكان في استقبالهم كل من أحمد جلال فوزي، مدير الموارد البشرية بالفندق، ومصطفى الجنزوري، مدير العلاقات العامة، ومحمود هاشم، مدير الإشراف الداخلي، وناصر كمال، مدير المغسلة.

بدأ التدريب بالتعريف بقطاع المكاتب الأمامية، وكيفية استقبال النزيل والترحاب الجيد، وموهبة الموظف في الحصول على ولاء النزيل، والقيام بواجب الضيافة حتى يشعر النزيل أنه في بيته، ثم تناول التدريب التعرف على مهام مكتب الحجز وكيفية العمل داخله وصيغة الحجز والبيانات الخمسة الأساسية، ثم مهام مكتب الاستقبال.

ثم واصل الطلاب تدريبهم الميداني، بالتعرف على دورة العمل داخل قطاع خدمات الغرف داخل الشاليهات والغرف، وكيفية الحفاظ على السلامة الصحية أولا، واختتم الطلاب تدريبهم بالتعرف على دورة العمل داخل المغسلة وكي الملابس.

وأبدى أحمد جلال فوزي، مدير الموارد البشرية، إعجابه بطلاب برنامج تكنولوجيا الخدمات الفندقية، لما أظهروه من سرعة استيعاب والتزام ومعرفة مسبقة بالعديد من المعلومات الخاصة بالخدمات الفندقية، متوقعا أن يكون لهؤلاء الطلاب مستقبلا باهرا في العمل الفندقي لما تلقوه من خبرات عملية أثناء الدراسة، تجعلهم مؤهلين للعمل مباشرة بعد التخرج.

من جانبه وجه الدكتور عادل زين الدين، رئيس الجامعة، الشكر لإدارة فندق شتايجن برجر أشتي، وعلى رأسهم السيد محمد حسن، المدير العام، وأحمد جلال، مدير الموارد البشرية بالفندق، مصطفى الجنزوري، مدير العلاقات العامة، على حسن التعاون والاستقبال، مؤكدا أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدا من التعاون المشترك مع إدارة الفندق.