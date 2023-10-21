غالية بنعلي: الكوفية الفلسطينية جمعتنا وأصبحت رمز الحرية

حرصت الفنانة التونسية غالية بنعلي، على دعم القضية الفلسطينية وشعبها خلال الاحداث الأخيرة التي تشهدها حاليًا.

وقالت التونسية غالية بنعلي، خلال برنامج it's show time، المذاع عبر شبكة قنوات Cbc، إن "الكوفية الفلسطينة" جمعتنا وأصبحت رمز حرية كل شخص.

واكدت الفنانة التونسية غالية بنعلي، إن احداث القضية الفلسطينية وشعبها اصبحوا مقياس لمدى انسانيتنا، وداعيه الله عز وجل أن يرحم شهدائنا ونطمئن على أهل غزة.

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معلومات عن المطربة غالية بنعلي

يشار إلى ان غالية بنعلي هي مغنية تونسية لقبت بسفيرة الغناء العربي، تعيش في بلجيكا ولها العديد من الأغاني الخاصة بها وأغان أخرى من زمن الفن الجميل لكوكب الشرق أم كلثوم وآخرون والتي تغنيها بأسلوبها المميز وصوتها القوى والعذب.

ومن أشهر ما قدمت التونسية غالية بنعلي، أغنية "بنت الريح" والتي وصفت بها نفسها في برنامج عز الشباب على قناة روتانا، و دام دائماً، لو كان لي قلبان، يا مسافر وحدك، لاموني اللي غاروا مني.. والعديد من الأغاني الرائعة الأخرى.