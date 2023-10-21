غسيل أموال .. سقوط مدير صيدلية نصب على شركة أدوية في 20 مليون جنيه

قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (صاحب ومدير صيدلية – مقيم بمحافظة الفيوم)، لقيامه بغسـل أموال حصيلة نشاطه الإجرامى وذلك من خلال قيامه بالتعاقد مع إحدى الشركات المملوكة للدولة لتجارة الأدوية والذي نتج عنه مديونية مستحقة لصالح الشركة بلغت (20 مليون جنيه) .

وامتناعه عن سداد المديونية المستحقة، وهو الأمر الذى مكنه وذويه من تكوين مبالغ مالية بطريقة غير مشروعة، ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي عن طريق (تأسيس عدد من الشركات وشراء السيارات) وكذا إخفاء جانب آخر من المبالغ المالية المتحصلة من نشاطه الإجرامى بإيداعها بحسابات خاصة به ببعض البنوك .

حيث قدرت أفعال الغسل بمبلغ (20 مليون جنيه).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي واقعة آخرى نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في ضبط 5 عناصر إجرامية في محافظتي الإسكندرية والمنيا ، لقيامهم بالإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم، وقدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطات بحوزة المتهمين بـ (2,940,000 مليون جنيه تقريباً).

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الجهات المعنية نشاط عدد من العناصر الإجرامية تخصصوا فى الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم متخذين من دائرتى (قسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية مركز شرطة مغاغة بالمنيا) مسرحاً لمزاولة نشاطهم الغير مشروع.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم على النحو التالى:-

مديرية أمن الإسكندرية

ضبط (عاطل"له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة الدخيلة.. وبحوزته (عدد 355 طربة لمخدر الحشيش وزنت 35,500 كيلو جرام).

مديرية أمن المنيا

ضبط (4 عاطلين "لإثنين منهم معلومات جنائية") بدائرة مركز شرطة مغاغة .. وبحوزتهم (عدد 50 طربة لمخدر الحشيش وزنت 5 كيلو جرام – كمية من مخدر الآيس – سيارتين – 2 سلاح أبيض).

وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات ،هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (2,940,000 مليون جنيه تقريباً).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.