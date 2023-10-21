أحمد سليمان: نجاحي في انتخابات الزمالك رد اعتبار

أكد أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أن فوزه في انتخابات النادي بالأمس الجمعة، يعد رد اعتبار، بعد السبع سنوات التي عاني خلالها على المستويين الشخصي والاجتماعي.

وفازت القائمة الموحدة برئاسة حسين لبيب بانتخابات نادي الزمالك، حيث شهدت الانتخابات منافسات قوية بين المرشحين، خاصة بين هاني العتال وهشام نصر.

تصريحات أحمد سليمان

تحدث أحمد سليمان في تصريحات تلفزيونية، حيث قال: "لابد من توجيه التهنئة للقائمة بعد الفوز، ربنا قدر مجهودنا".

وتابع: "شعرت بـ رد اعتباري بعد 7 سنوات كنت أعاني فيها على المستوى الشخصي والاجتماعي والرياضي".

وأكمل: "نجاحي في الانتخابات رد اعتبار لي، بعد أن منحتني الجمعية العمومية أعلى الأصوات".

وأضاف: "الأمر لا يتعلق بالمنصب قدر ما هو رد كرامة واعتبار، وإن شاء الله أقدم كل ما أستطيع لنادي الزمالك لأنه صاحب فضل علي".

واستطرد: "بمشيئة الله المرحلة القادمة في نادي الزمالك تكون أفضل، بعد الفترات العصيبة التي مرت بها القلعة البيضاء في الفترات السابقة".

وعن خطته خلال المرحلة المقبلة، قال: "بالتأكيد، لن أبخل على نادي الزمالك بأي شيء، كان يوجد زحام رهيب في الانتخابات رغم حضور 21 ألف عضو، عكس الانتخابات الماضية كان نفس الازدحام ولكن كان يُقال إن الأصوات 47 ألفًا، هذا لكي يعرف الجميع أن أحمد سليمان ظُلم".

وأتم أحمد سليمان تصريحاته: "نغلق كل الصفحات القديمة، وتكون مرحلة جديدة، ولا يجب أن يقوم أحد برفع قضايا لإبطال الانتخابات، لأن الجمعية العمومية اختارت القائمة الموحدة بفارق كبير".