قمة القاهرة| وزيرة خارجية فرنسا تُعلن تخصيص مساعدات إضافية لصالح غزة

صرحت وزيرة خارجية فرنسا، "كاترين كولونا"، بأن إسرائيل تعرضت لضربة قوية يوم 7 أكتوبر، مُطالبة بإطلاق سراح كل الرهائن بدون تأخير أو شروط، حسبما أفادت وسائل إعلام فرنسية، في أنباء عاجلة، اليوم السبت.

وقالت الوزير الفرنسية خلال كلمتها بقمة القاهرة للسلام، إن رد إسرائيل يجب أن يكون عادلًا ومُتماشيًا مع القانون الدولي، مُشددة على أن القانون الدولي والإنساني يجب أن ينطبق على الكل.

وشددت على ضرورة حماية المدنيين داخل قطاع غزة، حيث إن إرهاب حماس لا يُمثل قطاع غزة والمدنيين، مُؤكدة: فرنسا تدعم حقوق الشعب الفلسطيني بشكل مُستمر.

ولفتت "كاترين كولونا"، إلى أن فرنسا تعتزم تقدم مساعدات إضافية تُقدر بـ 10 ملايين يورو، وذلك لتقديم المساعدات الأولية لقطاع غزة، ونحن على استعداد لمضاعفة هذه الجهود.

هدنة إنسانية ووقف إطلاق النار:

ودعت إلى هدنة إنسانية ووقف إطلاق النار، والسماح للمواطنين داخل قطاع غزة بالمغادرة، وطالبت بأهمية عدم الانصياع وراء أفكار نشر الفوضى.

من ناحية أخرى، صرح وزير الخارجية التركي، "هاكان فيدان"، بأن هناك مذابح كثيرة في فلسطين وليس هناك سبب لهذا العقاب الجماعي، قائلًا "هناك إدانة كبيرة لهذا الصراع وعلى إسرائيل أن تتوقف عملياتها العدائية".

وأضاف فيدان، خلال كلمته بمؤتمر قمة القاهرة الدولي للسلام: "إسرائيل استغلت بعض الصداقات لتنفيذ هذه الأعمال العنيفة، وليس لديها تسامح ديني".

وتابع: إسرائيل قامت بسجن مئات الآلاف من المدنيين في غزة، وهذه الأزمة إن استمرت سوف تتوسع لنطاق إقليمي شامل، وتركيا تُؤمن أن وقف العُنف هو الحل، وكذلك يجب حل الدولتين وهو أمر ضروري واستراتيجي ويجب تنفيذ القرارات المُتعلقة بهذا الأمر.