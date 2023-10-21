التموين: طرح السلع بالمجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة لمدة 6 أشهر

أكد الدكتور علي المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية أن شركات المجمعات الاستهلاكية وشركات تجارة الجملة التابعين للشركة القابضة للصناعات الغذائية تشارك في مبادرة تخفيض الأسعار وذلك من خلال طرح السلع في منافذ المجمعات الاستهلاكية بجميع المحافظات، بأسعار مخفضة.



وأوضح وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه أصدر توجيها للأجهزة الرقابية التابعة للوزارة بالمتابعة وذلك بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك من خلال المرور الدوري على كل الأسواق للتأكد من مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية، التي أعلنت عنها الحكومة، خلال الأيام الماضية.



ومن جانبه وجه اللواء أحمد حسنين الرئيس التنفيذي لشركة القابضة للصناعات الغذائية شركات الجملة، بمد الاسواق بالسلع والمنتجات الغذائية، ومنتجات اللحوم ،خاصة مع وجود مخزون استراتيجي من كل السلع يكفي لأشهر عدة.

وقال أن مبادرة تخفيض أسعار السلع يتم من خلالها طرح المنتجات بمنافذ المجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة من 20 إلى 25% مقارنة بنفس أسعار السلع المثيلة في الأسواق الأخرى، ويأتي ذلك بالتوازي مع تطبيق مبادرة الحكومة لتخفيض السلع الأساسية بالتعاون مع القطاع الخاص وذلك بهدف تخفيف العبء على المواطنين.

فيما أكد الدكتور محمد عاطف الرئيس التنفيذي لشركة المصرية لتجارة الجملة أن الشركة تشارك في مبادرة تخفيض اسعار السلع بعدد 44 صنف من السلع الاستراتيجية تضم ألبان اجبان سكر دقيق أرز، وذلك بأوزان وأصناف مختلفة في ١٣٠٠ مجمع استهلاكي على مستوى الجمهورية، مضيفًا أن تلك السلع مطروحة في جميع الفروع الاستهلاكية التابعة لشركة المصرية لتجارة الجملة، بكميات ضخمة وتكفي حاجة المستهلكين على مدار العام.

ومن جانبه الدكتور أحمد كمال المتحدث الرسمي لوزارة التموين والتجارة الداخلية معاون وزير التموين، إن مبادرة تخفيض أسعار السلع تشارك بها الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، ومنها الشركة المصرية والشركة العامة وشركة النيل للمجمعات الجملة، بتخفيضات تصل إلى25% وذلك في جميع الفروع الاستهلاكية التابعة لهم.

وأضاف كمال خلال جولة تفقدية على هايبر الطيران التابع لشركة المصرية لتجارة الجملة، أن المبادرة تشارك بها أيضَا عدد كبير من السلاسل التجارية بالقطاع الخاص، موضحَا إن مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية مستمرة طوال 6 أشهر.

أوضح كمال أن أطراف المبادرة الرئسيين هم مجلس الوزراء والوزارات المعنية مثل التموين والصناعة والمالية، إضافة إلى البنك المركزي واتحادي الغرف التجارية والصناعات المصرية.

ومن جانبه قال رمضان الشحات مدير المكتب الإعلامي لوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن الهدف من المبادرة هو تخفيض الأسعار للمستهلك، مؤكدًا أن التخفيضات التي تم العمل عليها هي من 15% إلى ٢٥% على 7 سلع أساسية مثل الفول والألبان والزيت والمكرونة والسكر والعدس والدواجن المجمدة والأرز، إضافة إلى السلع الاستهلاكية.

وأوضح أن هذا التخفيضات جعلت المواطنين يقبلونا على شراء السلع بكميات كبيرة.

فيما أكد محمود فوزي الخياط رئيس قطاع المناطق بالشركة المصرية لتجارة الجملة، أن الشركة تعمل على توافر السلع بأسعار مخفضة بنسبة تصل إلى 35% عن مثيلاتها في السوق المحلية، مطالبًا المواطنين الحصول على قدر احتياجاتهم الاستهلاكية منعًا للتزاحم والتكالب على السلع.



وجاءت السلع التي تم طرحها في مبادرة تخفيض أسعار السلع من خلال منافذ الشركة المصرية، سكر حر 1 كيلو بسعر 27 جنيه بدلا من 35 جنيه، زيت خليط معبأ 800 مل بسعر 40 بدلا من 45، زيت خليط 2.1 لتر بسعر 97.75 جنيه بدلا من 118 جنيهًا.

وكيلو أرز بلدي عريض الحبة بسعر 22 بدلا من 28، أرز مستورد 1 كيلو 20 جنيه بدلا من 25، دواجن برازيلي مجمدة 1 كيلو بسعر 85 جنيهًا بدلا من 115 جنيهًا، طبق بيض 30 بيضة 125 جنيه بدلا من 150 جنيهًا، مكرونة 1 كيلو 17.5 جنيه بدلا من 20 جنيه، مكرونة 350 جراما بسعر 5.75 جنيه بدلا من 7.5 جنيه.



بينما قامت شركات الجملة المتمثلة في النيل والعامة للمجمعات الاستهلاكية، بطرح السلع الأساسية من سكر وزيت وارز ومكرونة بنفس أسعار النيل للمجمعات الاستهلاكية، إضافة إلى طرح دواجن محلية مجمدة 1 كيلو بسعر 105 جنيهات بدلا من 125 جنيها، ولحوم برازيلي مجمدة 1 كيلو بسعر 160 جنيهًا بدلا من 190 جنيها.