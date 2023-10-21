"هبة العويضي" .. مديرًا للتعليم الخاص بإدارة قوص التعليمية

أصدر طارق نورالدين مدير عام إدارة قوص التعليمية، اليوم السبت القرار رقم ١١ فى ٢١أكتوبر بشأن ندب هبة محمد عبدالله حسن الأخصائى اجتماعى – بديوان الإدارة (مديراً للتعليم الخاص والمدارس الرسمية لغات بادارة قوص التعليمية ). وذلك لمــدة عــام - أو لحين شغلها بالطرق القانونية.

وذلك لضبط سير العمل بالتعليم الخاص والارتقاء به ومن منطلق أن التعليم الخاص شريك حيوي في العملية التعليمية ويلعب دورًا فاعلًا في رفع مستوى التعليم لجميع المراحل التعليمية الثلاث بالإدارة.

مشيرا إلى أنه انطلاقا من أهمية دور التعليم الخاص حرصت الإدارة على وضع الضوابط والآليات التي تحقق ما تصبو إليه من تقديم خدمة تعليمية راقية تلبي الطموحات وتؤدي دورها نحو تقدم المجتمع القوصى وازدهاره.

يذكر أن هبة العويضى تشغل وظيفة مسئول مكتب الخدمة المدرسية بالتربية الاجتماعية ومسئول المشاركة المجتمعية بالإدارة وقد حصلت على جوائز عدة وشهادات محلية على مستوى المحافظة ومستوى الجمهورية ومشهود لها بالكفاءة فى العمل.