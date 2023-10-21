تشكيل تشيلسي المتوقع لمواجهة آرسنال في الدوري الإنجليزي

يستضيف فريق تشيلسي مساء اليوم السبت، ضيفًا ثقيلًا عندما يلتقي مع نظيره فريق آرسنال في قمة مشتعلة بديربي لندن، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي التي يحتضنها ملعب "ستامفورد بريدج" معقل البلوز.

تشكيل تشيلسي المتوقع أمام أرسنال في الدوري الإنجليزي

حراسة المرمى: روبرت سانشيز.

خط الدفاع: جوستو، أكسيل ديساسي، تياجو سيلفا، ليفي كولويل.

خط الوسط: موسيس كاسيديو، إنزو فيرنانديز، كونور جالاجير.

خط الهجوم: جاكسون، كول بالمير، رحيم ستيرلينج.

موعد مباراة تشيلسي وآرسنال اليوم في الدوري الإنجليزي

من المقرر أن تنطلق مباراة تشيلسي وآرسنال اليوم في الدوري الإنجليزي في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي وآرسنال اليوم في الدوري الإنجليزي

تُذاع مباراة تشيلسي وآرسنال مساء اليوم السبت، عبر قناة beIN Sports HD 1، ويعلق عليها الجزائري حفيظ دراجي.

ترتيب تشيلسي وأرسنال قبل صدام اليوم

يقع فريق أرسنال في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الانجليزي برصيد 20 نقطة، فيما يتواجد تشيلسي في المركز الحادي عشر برصيد 11 نقطة.

وكان آرسنال قد فاز في الجولة الماضية على مانشستر سيتي بهدف دون رد، بينما فاز تشيلسي على بيرنلي بأربعة أهداف لهدف.