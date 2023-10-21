تشيلسي وآرسنال.. موعد الصدام الشرس بالدوري الإنجليزي في ديربي لندن

ساعات قليلة تفصلنا عن ملحمة كروية مشتعلة، وذلك حين يستضيف مساء اليوم السبت، فريق تشيلسي نظيره فريق آرسنال في قمة لندنية، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي التي يحتضنها ملعب "ستامفورد بريدج" معقل البلوز.

موعد مباراة تشيلسي وآرسنال اليوم في الدوري الإنجليزي

من المقرر أن تنطلق مباراة تشيلسي وآرسنال اليوم في الدوري الإنجليزي في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي وآرسنال اليوم في الدوري الإنجليزي

تُذاع مباراة تشيلسي وآرسنال مساء اليوم السبت، عبر قناة beIN Sports HD 1، ويعلق عليها الجزائري حفيظ دراجي.

ترتيب تشيلسي وأرسنال قبل صدام اليوم

يقع فريق أرسنال في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الانجليزي برصيد 20 نقطة، فيما يتواجد تشيلسي في المركز الحادي عشر برصيد 11 نقطة.

وكان آرسنال قد فاز في الجولة الماضية على مانشستر سيتي بهدف دون رد، بينما فاز تشيلسي على بيرنلي بأربعة أهداف لهدف.