السبت 21 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

انطلاق حفل افتتاح ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي.. الليلة

ملتقى القاهرة الدولي
ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي

يقام مساء اليوم، السبت، حفل افتتاح الدورة الخامسة من ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي، والتي تحمل اسم الفنانة القديرة فريدة فهمي، تحت شعار “الحياة لنا”، ومن المقرر تستمر حتى 27 أكتوبر الجاري.

 

يشار إلى أن ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي، برئاسة المخرج عمرو قابيل مؤسس الملتقى، ويرأس لجنته العليا الدكتور حسام بدراوي، وتضم اللجنة في عضويتها النجم الفنان طارق الدسوقي، والكاتبة والمؤلفة فاطمة ناعوت والكاتبة الدكتور أمل صديق عفيفي، والأستاذ الدكتور سمر سعيد، عميد المعهد العالي للفنون الشعبية، أمين عام الملتقى، والمدير الفني للملتقى الفنان حسام داغر.

 

ويذكر ان يستكمل الملتقى، دوراته بعد نجاح وصدى دولي كبير لأول تجمع دولي من نوعه في مصر للمسرح الجامعي، حيث انطلقت الدورة الأولى في أكتوبر 2018، تحت رعاية السيد عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية.

 

وينظم الملتقى دورته الخامسة، في الفترة من 21: 27 أكتوبر 2023، تحت رعاية رسمية من  الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وذلك للدورة الثالثة على التوالي، ودعم ورعاية وزارة الثقافة برئاسة  الدكتورة نيفين الكيلاني، ووزارة الشباب والرياضة برئاسة دكتور أشرف صبحي، وهيئة تنشيط السياحة، ومؤسسة فنانين مصريين للثقافة والفنون.

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