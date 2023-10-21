أسعار العملات العربية مقابل الجنيه المصري صباح اليوم السبت

أسعار العملات العربية.. واصلت أسعار العملات العربية خلال مستهل التداولات الصباحية اليوم السبت في ماكينات الـATM، استقرارها، وسجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنك الأهلي المصري نحو 8.38 للشراء و8.39 للبيع.

حققت أسعار العملات العربية، اليوم السبت، ثباتًا في تعاملات ماكينات ATM الخاصة بتغيير العملات العربية والأجنبية.

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار العملات العربية، وجاءت الاسعار على النحو الاتي:

أسعار العملات العربية اليوم السبت

العملات

وصل سعر الريال السعودي اليوم في بنك الإسكندرية نحو 8.18 جنيه للشراء و8.23 جنيه للبيع.

ولامس سعر الريال السعودي اليوم في إيجي بنك نحو 8.17 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

وحقق سعر الريال السعودي اليوم في بنك أبو ظبي الإسلامي نحو 8.22 جنيه للشراء و8.23 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر نحو 8.19 جنيه للشراء و8.22 جنيه للبيع.

ولامس سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري نحو 8.19 جنيه للشراء و8.22 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الريال السعودي اليوم في المصرف المتحد نحو 7.95 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

وصل سعر الدينار الكويتي اليوم في المصرف المتحد نحو 93.48 جنيه للشراء و100.14 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي المصري نحو 98.76 جنيه للشراء 99.74 جنيه للبيع.

وحقق سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك مصر نحو 98.76 جنيه للشراء 99.74 جنيه للبيع.

ولامس سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك أبو ظبي الإسلامي نحو 98.09 جنيه للشراء و100.06 جنيه للبيع.

سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في بنك الإسكندرية نحو 8.38 للشراء و8.42 للبيع.

ولامس سعر الدرهم الإماراتي اليوم في المصرف المتحد نحو 8.22 للشراء و8.42 للبيع.

ووصل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنك الأهلي المصري نحو 8.38 للشراء و8.39 للبيع.

سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في بنك أبو ظبي الإسلامي نحو 8.41 للشراء و8.42 للبيع.

وحقق سعر الدرهم الإماراتي اليوم في بنك مصر نحو 8.38 للشراء و8.39 للبيع.