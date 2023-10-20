10 نجمات أتراك يرفعن شعار "فلسطين حرة"

أعلن عدد من النجمات الأتراك دعهم الكامل للشعب الفلسطيني، عبر حساباتهم الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، بعد الأحداث الأخيرة بداية من عملية طوفان الأقصى والهجوم العنيف من قبل الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة.

سيمجي سلجوق: "فلسطين"

نشرت الممثلة سيمجي سلجوق إحدى بطلات مسلسل "إخوتي" علم فلسطين إلى جانب علم تركيا وكتبت: "اتألم كثيرًا كل يوم يقتل الكثير من الأبرياء والعالم يشاهد هذا، دعواتي بأن يتوقف كل هذا على الفور، ووضعت هاشتاج اسم فلسطين.

سيمجي سلجوق

فهرية أفجين: "فلسطين حرة"

نشرت عبر حسابها الرسمي النجمة التركية فهرية أفجين بوست قائلة باللغة الإنجليزية: "فلسطين حرة"

فهرية أفجين

بيرين سات: "أنقذوا أطفال غزة"

كما شاركت الممثلة التركية بيرين سات على خاصية "استوري" على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" صورة وهي لطفلة تتوشح بالكوفية الفلسطينية وتحمل لافته كتب عليها بما معناه: “الاحتلال يزيف الحقيقة، غزة تحت التطهير العرقي، أنقذوا أطفال غزة”.

بيرين سات

بورجو أوزبيرك: "ليكن الله بجانب الأبرياء"

نشرت بورجو أوزبيرك عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام" صورة تعبيرية لرئيس وزراء الكيان الصهيوني، بنيامين نتنياهو، وهو ملطخ بدماء الشعب الفلسطيني، وأرفقت الصورة بتعليق: "ليكن الله بجانب الأبرياء، لتنتهي هذه الأيام المرعبة".

بورجو أوزبيرك

هازال فيلز: "فلسطين حرة"

كما كتبت النجمة التركية عبر حسابها على إنستجرام": "إن الوحشية اللاإنسانية، بما في ذلك الإبادة الجماعية والمذابح والهمجية وجميع جرائم الحرب، ترتكب أمام أعين العالم، هذه ليست حربًا، إنها مذبحة، اللعنة على الجميع وعلى كل من تسبب في الأذى للأبرياء" وأرفقت ما كتبته بهاشتاغ: "فلسطين حرة".

هازال فيلز

فرح زينب عبدالله: "لقد حدثت فظائع خطيرة للغاية ضد الإنسانية"

كتبت النجمة التركية فرح زينب عبدالله عبر حسابها على منصة إكس قائلة: “لقد حدثت فظائع خطيرة للغاية ضد الإنسانية الليلة الماضية (تقصد مجزرة المستشفى المعمداني)، وعلى الرغم من أن إسرائيل تريد عملية برية للرد على حماس، إلا أنها لا تجرؤ على القيام بذلك في الوقت الحالي بسبب بعض المخاطر، ولم تتردد إسرائيل حتى في ارتكاب المجازر لإجبار الناس على مغادرة المنطقة، يريدون منهم أن يخافوا من الموت ويبتعدوا”.

فرح زينب عبد الله

اختتمت فرح حديثها: "تزعم إسرائيل منذ بعض الوقت أن حماس تستخدم المدنيين كدروع لإضفاء الشرعية على هجماتها، وخاصة في المستشفيات".

بيناردينيز: "لماذا يسكت العالم عن هذا الظلم؟"

كتبت النجمة بيناردينيز بعد تدمير المستشفى المعمداني في قطاع غزة كتبت بينار عبر "إنستجرام": “لا أستطيع النظر من ألم قلبي، أن لا يكون بوسعي فعل شيء هو شعور مرعب لماذا يسكت العالم عن هذا الظلم؟”

وأرفقت ما كتبت بهاشتاغ: “فلسطين حرة”

بيناردينيز

بورجو بيريجيك: "المستشفيات ليست هدفًا"

نشرت بورجو بيرجيك عبر "إنستجرام" قائلة: “المستشفيات ليست هدفًا، الرضع ليسوا هدفًا، الأطفال ليسوا هدفًا، النساء ليسوا هدفًا، والمدنيين ليسوا هدفًا”.

بورجو بيريجيك

إسراء بيلجيتش: "قلبي وصلواتي معاكم"

كتبت إسراء عبر حسابها الرسمي قائلة: “أدين الاعتداء المستشفى في غزة، على المحكمة الجنائية الدولية أن تتخذ إجراءاتها، الرحمة لأرواح من فقدوا حياتهم، قلبي وصلواتي معكم”.

إسراء بيلجيتش

جوفت هوكنا:"فلسطين"

قامت الممثلة التركية القديرة جوفت بنشر صورة لحذاء طفل ملطخ بالدماء جراء مجزرة المستشفى المعمداني بغزة، وأرفقت الصورة بتعليق: "فلسطين".