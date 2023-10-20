عاجل
السيسي يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الفرنسي بشأن مستجدات التصعيد العسكري في غزة عاجل| الاحتلال الإسرائيلي يُصدر تهديدات بقصف مستشفى القدس في غزة
الجمعة 20 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

منوعات ومرأة

الخيار.. يقي من الشيخوخة ويعالج حب الشباب| ماسكات طبيعية حضريها بنفسك

ماسك الخيار
ماسك الخيار

يعرف الخيار بفوائده العديدة للبشرة، لذا يدخل في مكونات مستحضرات العناية بالبشرة، حيث يحتوي على حمض الفوليك وفيتامين "ج " وفيتامين" سي" وهي من أقوى المضادات التي تحارب الشيخوخة، كما يعالج حب الشباب ويزيل جميع الإتساخات وبواقي المكياج المعلقة على البشرة، وفيما يلي نقدم لك ماسكات مختلفة بالخيار للحصول على بشرة الأطفال خالية من البقع والتجاعيد.

 

وصفات طبيعية بالخيار لبشرة صحية

ماسك الخيار والحليب 

قد يساعد هذا الماسك على تنعيم بشرة الوجه وتجديد خلاياها، ولإعداد وتطبيق هذه الماسك، تُتبع الخطوات الآتية:

المكونات

حبة خيار طازجة.

القليل من الحليب.

حفنة من السكر البني.

 

طريقة التحضير

تُهرس حبة الخيار باستخدام الخلاط الكهربائي.

يُمزج الخيار المهروس مع القليل من الحليب والسكر البني، وتُحرك المكونات جيدًا.

يُطبق المزيج الناتج على البشرة، ويُترك فترة تتراوح بين 25-30 دقيقة.

تُغسل البشرة بالماء.

 

ماسك الخيار والموز 

المكونات

ملعقة كبيرة من لب خيارة مهروسة.

2 ملعقة صغيرة من لب موز مهروسة.

ملعقة صغيرة من زيت اللوز.

 

طريقة التحضير

تُمزج المكونات، وتُحرك جيدًا حتى يتكون مزيج متجانس.

يُوزع الماسك بالتساوي على بشرة وجه نظيفة وجافة.

يُترك الماسك على الوجه لمدة 20-30 دقيقة، ثم يُغسل بماء فاتر.

يُرطب الوجه بكريم الترطيب المعتاد.

 

ماسك الخيار وجل الصبار

المكونات

2 ملعقة صغيرة من جل الصبار الطازج

ملعقة صغيرة من عصير الخيار

2 : 3 قطرات من زيت الورد

 

طريقة التحضير

-قومي بتحضير مكونات هذا الماسك، وأمزجيها جيدا مع بعضها البعض في وعاء صغير

-ثم قم بتطبيق المزيج الناتج على بشرة الوجه

-ترك الماسك على الوجه لمدة 15 دقيقة تقريبًا

- اغسلي وجهك جيدا بالماء البارد

- تستطيع تطبيق هذا الماسك للبشرة الحساسة 1-2 مرة أسبوعيًا للحصول على النتائج المنشودة

مواد متعلقة

لن تتخلي عنه.. فوائد الباذنجان المذهلة لصحتك

تخلصي من البقع الصفراء الملتصقة بفناجين القهوة بوصفات سحرية

الطريقة الصحيحة لحفظ زيت الزيتون.. احميه من التأكسد

فوائد القراصيا السحرية لخسارة الوزن.. تسهل عليك الطريق

4 أطعمة تساعد على نمو الشعر وتوقف تساقطه

شاكيرا تتخفى في شكل عروس البحر وتخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير

منى الشاذلي عن القضية الفلسطينية: مجازر لا يحتملها القلب وكل منصات العالم تحاول إخفاء الحقيقة

حمادة هلال يعلن استشهاد إحدى قريبات زوجته في غزة إثر الهجوم الإسرائيلي
الجريدة الورقية