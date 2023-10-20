الخيار.. يقي من الشيخوخة ويعالج حب الشباب| ماسكات طبيعية حضريها بنفسك

يعرف الخيار بفوائده العديدة للبشرة، لذا يدخل في مكونات مستحضرات العناية بالبشرة، حيث يحتوي على حمض الفوليك وفيتامين "ج " وفيتامين" سي" وهي من أقوى المضادات التي تحارب الشيخوخة، كما يعالج حب الشباب ويزيل جميع الإتساخات وبواقي المكياج المعلقة على البشرة، وفيما يلي نقدم لك ماسكات مختلفة بالخيار للحصول على بشرة الأطفال خالية من البقع والتجاعيد.

وصفات طبيعية بالخيار لبشرة صحية

ماسك الخيار والحليب

قد يساعد هذا الماسك على تنعيم بشرة الوجه وتجديد خلاياها، ولإعداد وتطبيق هذه الماسك، تُتبع الخطوات الآتية:

المكونات

حبة خيار طازجة.

القليل من الحليب.

حفنة من السكر البني.

طريقة التحضير

تُهرس حبة الخيار باستخدام الخلاط الكهربائي.

يُمزج الخيار المهروس مع القليل من الحليب والسكر البني، وتُحرك المكونات جيدًا.

يُطبق المزيج الناتج على البشرة، ويُترك فترة تتراوح بين 25-30 دقيقة.

تُغسل البشرة بالماء.

ماسك الخيار والموز

المكونات

ملعقة كبيرة من لب خيارة مهروسة.

2 ملعقة صغيرة من لب موز مهروسة.

ملعقة صغيرة من زيت اللوز.

طريقة التحضير

تُمزج المكونات، وتُحرك جيدًا حتى يتكون مزيج متجانس.

يُوزع الماسك بالتساوي على بشرة وجه نظيفة وجافة.

يُترك الماسك على الوجه لمدة 20-30 دقيقة، ثم يُغسل بماء فاتر.

يُرطب الوجه بكريم الترطيب المعتاد.

ماسك الخيار وجل الصبار

المكونات

2 ملعقة صغيرة من جل الصبار الطازج

ملعقة صغيرة من عصير الخيار

2 : 3 قطرات من زيت الورد

طريقة التحضير

-قومي بتحضير مكونات هذا الماسك، وأمزجيها جيدا مع بعضها البعض في وعاء صغير

-ثم قم بتطبيق المزيج الناتج على بشرة الوجه

-ترك الماسك على الوجه لمدة 15 دقيقة تقريبًا

- اغسلي وجهك جيدا بالماء البارد

- تستطيع تطبيق هذا الماسك للبشرة الحساسة 1-2 مرة أسبوعيًا للحصول على النتائج المنشودة