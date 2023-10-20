تشكيل التعاون الرسمي أمام اتحاد جدة في الدوري السعودي

أعلن الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون السعودي تشكيله الرسمي الذى سيخوض به لقاء اتحاد جدة ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر مسابقة دوري روشن.

تشكيل التعاون السعودي الرسمي أمام اتحاد جدة في الدوري

ويتواجد اتحاد جدة في المركز الرابع برصيد 19 نقطة بعد تحقيقه الانتصار في 6 مباريات والتعادل في مباراة واحدة والخسارة في مباراتين، بينما يأمل التعاون في مواصلة نتائجه الإيجابية، ومواصلة ملاحقة الهلال، ويملك التعاون 22 نقطة في وصافة الدوري، خلف المتصدر بفارق نقطة.

توقيت مباراة اتحاد جدة و التعاون بالدوري السعودي:

تبدأ مباراة اتحاد جدة و التعاون في الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، ومكة المكرمة، الساعة السابعة بتوقيت الإمارات.