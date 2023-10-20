بالصور..المعهد العالى للنقد الفنى يستقبل طلاب جدد ويكرم خريجى 2023

رانيا يحي: معهد النقد الفنى منارة لاستكمال العملية الابداعية

أكدت الدكتورة رانيا يحي عميد المعهد العالى للنقد الفنى بأكاديمية الفنون، أن معهد النقد الفنى على مدار تاريخه كان مناره للفن وسيظل، لأنه يستكمل العملية الابداعية بشكل كبير، ونسعى من خلال المعهد أن يكون الدارسين سفراء للمعهد فى كل مكان، لأن المعهد يحظى باساتذه اجلاء على مدار القرن الماضى، وندعو كل الخريجين وحديثى التخرج ان يستكملوا مرحله الدراسات العليا ويتخصصوا فى المجالات المختلفة للنقد الفنى.

وأضافت، أن معهد النقد الفنى يجعل خريجى المعاهد الفنية او الكليات الفنية أكثر تخصصا ليكون لديهم القدره على عملية النقد، وليس مجرد الدراسة العلمية او الاكاديمية وهى مرحله أكثر تخصصية وأكثر علمية لأننا نتناول المجال الفنى والعمليه الإبداعية كاملة، نتعامل مع العمل والمبدع والمتلقى.

جاء ذلك خلال الأمسية التى أقامتها أكاديمية الفنون برئاسة الدكتورة غادة جبارة، -فى تقليد جديد من نوعه- لاستقبال طلاب المعهد العالي للنقد الفني قسمي (النقد - التذوق) للعام الدراسي 2023-2024 ء ،بقاعة ثروت عكاشة، بمقر المعهد العالي للنقد الفني بااكاديمية الفنون. حيث أقامت ادارة المعهد تقليد جديد لتعريف الطلاب الجدد باهمية المواد التى يقدمها المعهد والتعرف على تجارب خريجو المعهد السابقين والذين اثروا الحياة الثقافية والفنية، حيث قدموا نصائح للطلاب عن الدراسة بالمعهد وكيفية تأثيرها فى الحياة العملية، من بينهم الدكتوروجدى زين الدين رئيس تحريرجريدة الوفد، و الاعلامية د. درية شرف الدين، والصحفى الأمير اباظه رئيس جمعية كتاب ونقاد السينما، والكتاب دينا دياب وأشرف غريب وطارق مرسى والسيناريست زينب عزيز،والمخرج أشرف فايق وعلاء الجابر وهاله أبو علم، برعاية الدكتورة غادة جبارة رئيس الاكاديمية والتى كانت فى استقبال الطلاب الجدد مؤكده أن المعهد يستقبل مجموعه جديدة من الطلاب لتخريج نقاد دارسين متميزين قادرين على تقديم نماذج مشرفه للنقد الفنى على مستوى مصر والعالم ، متمنيه التوفيق لكل الدارسين الجدد.

وخلال الأمسية، تم تكريم خريجي المعهد العالي للنقد الفني للعام الدراسي2022- 2023. ويضم معهد النقد تخصصات: النقد السينمائي والتليفزيوني، النقد الموسيقي، النقد الأدبي، ونقد فنون الأداء الحركي، ونقد الفنون التشكيلية، وفلسفة الفن وعلومه.