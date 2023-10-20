جوارديولا يكشف هوية خليفته في تدريب مانشستر سيتي

يبدو أن الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، يعرف جيدًا هوية المدرب الذي سيخلفه في تدريب الفريق السيتزين مستقبلًا.

ويتولى بيب جوارديولا تدريب مانشستر سيتي منذ صيف 2016، حيث قاد الفريق السماوي للسيطرة على الكرة الإنجليزية، ومن ثم الصعود إلى منصة التتويج بدوري أبطال أوروبا في يونيو الماضي.

خليفة بيب جوارديولا في مانشستر سيتي

وأوضحت صحيفة "ذا تليجراف" البريطانية، أن بيب جوارديولا أبلغ ثلاثة من لاعبي برايتون، يوم 24 مايو الماضي، على هامش مواجهة الفريقين في الدوري الإنجليزي الممتاز، أن مدرب برايتون الإيطالي روبرتو دي زيربي سيخلفه في منصبه.

وقال جوارديولا في رسالة نصية لثلاثة من لاعبي برايتون، بحسب صحيفة التلغراف: "هذا هو مدرب مانشستر سيتي القادم"، في إشارة إلى دي زيربي.

جوارديولا ودي زيربي

ولم يخجل المدرب الاسباني، من التعبير عن آرائه وإعجابه، بما قدمه دي زيربي على مدار الموسم الماضي مع برايتون.

أرقام روبرتو دي زيربي مع برايتون

يُعد برايتون تحت قيادة دي زيربي، هو الفريق الثاني الأكثر استحواذا على الكرة في الدوري الإنجليزي الممتاز، بنسبة 61.9%، خلف مانشستر سيتي.

منذ تولي الإيطالي مهم بريتون، سدد لاعبيه 662 مرة، منها 254 على المرمى، أكثر من أي فريق آخر في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ونجح في تحقيق إنجاز كبير مع برايتون، أبرزه التأهل إلى الدوري الأوروبي الموسم الماضي لأول مرة في تاريخ النادي.

روبرتو دي زيربي

وبشكل عام، لعب برايتون تحت قيادة دي زيربي في 50 مباراة بجميع المسابقات، فاز في 24 مباراة وتعادل 9 وخسر 17.

سيستضيف المان سيتي برايتون، على ملعب الاتحاد ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي، مساء السبت المقبل.