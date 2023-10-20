نائب محافظ البحيرة تتابع أعمال تركيب الهيكل المعدنى لكوبري مزلقان أبو حمص الجديد

أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة أن تنفيذ كوبرى مزلقان أبو حمص الجديد، يعد نقلة حضارية ونوعية كبيرة ستحقق طموحات وأحلام أبناء المدينة ومرتاديها بعد فترة طويلة شهدت خلالها العديد من حالات التكدس والإزدحام والكثافات المرورية نظراً لوجود مدخل وحيد للمدينة على الطريق الزراعى يفصله محطة ومزلقان القطار.

مشيرة أن ذلك يأتي اتساقًا مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجهود وزارة النقل لتطوير ورفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية بمختلف المناطق على مستوى الجمهورية والتى تمثل شرايين حياة وتنمية.

كما أكدت بلبع على خطة محافظة البحيرة فى الإسراع بإنشاء الكباري بمدن ومراكز المحافظة للقضاء على التكدس المرورى وفتح محاور مرورية جديدة والحد من حوادث الطرق للحفاظ على أمن وسلامة المرور والمواطنين من مستخدمي الطرق .

مشيرة، أن استهداف المحاور المرورية بالتطوير يتم وفق ايقاع سريع لما تمثله هذه المحاور من خطوة هامة لتحقيق الربط بين كافة المحافظات والمناطق بما ييسر حركة المواطنين والبضائع و يسهم فى دفع عجلة الاستثمار وبالتالى إيجاد فرص العمل وإنعاش الاقتصاد القومي.

ومن الجدير بالذكر أن كوبري مزلقان أبو حمص الجديد يأتي ضمن الخطة الشاملة التي تنفذها الدولة لتطوير وتوسعة الطريق بطول 220 كم وإنشاء عدد 10 كباري علوية (9 كباري سيارات وكوبري للمشاة) بهدف تحقيق السيولة المرورية المطلوبة، وتسهيل حركة تنقل المواطنين وخدمة حركة التجارة بين محافظات الوجه البحري.

وكانت قد قامت فى الساعات الاولى من اليوم الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة، للأسبوع الثاني على التوالي بمتابعة أعمال أستكمال تركيب الهيكل المعدني لكوبري مزلقان أبو حمص الجديد أعلى الطريق الزراعي السريع، وذلك بحضور السيد اللواء محمد شوقي بدر السكرتير العام للمحافظة واللواء مدحت الزغد - رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو حمص.