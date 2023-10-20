في مدن وقرى المحافظة

أدى الآلاف من أهالي مدن وقرى محافظة كفرالشيخ صلاة الغائب على أرواح شهداء الشعب الفلسطيني جراء العدوان الإسرائيلي المستمر .

جاء ذلك عقب أداء المواطنين صلاة الجمعة في مسجد إبراهيم الدسوقي بمدينة دسوق، وأيضًا بمساجد: الخياط وسيدي طلحة والملك بمدينة كفرالشيخ والمسجد الكبير بمدينة سيدى سالم، وأيضًا مسجد السلاهيب بالحامول، ومسجدي أبوغنام والمعداوي في مدينة بيلا والمسجد الكبير في مدينة الرياض داعين الله أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان .

أهالى كفرالشيخ يؤدون صلاة الغائب على أرواح شهداء فلسطين



