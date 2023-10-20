29 أكتوبر.. المؤتمر الدولي الثالث لكلية الآثار بجامعة عين شمس

أعلنت كلية الآثار، بجامعة عين شمس، عن بدء فعاليات المؤتمر الدولي الثالث لكلية الآثار جامعة عين شمس، والمقام بالتعاون مع الصالون البحري المصري ومؤسسة أونور-فروست تحت عنوان: " تأصيل التراث البحري المصري: تقاليد بناء وتجهيز السفن في مصر عبر العصور.

ومن المقرر أن يستمر المؤتمر يومي 29 و30 أكتوبر الجاري بمقر جامعة عين شمس.

يأتي المؤتمر، تحت رعاية أ.د غادة فاروق، القائم بعمل رئيس جامعة عين شمس، ونائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و أ.د حسام طنطاوي عميد كلية الآثار- جامعة عين شمس، وأ.د أحمد الشوكي وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث والمشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة.