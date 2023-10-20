"لبيك يا أقصى".. المتظاهرون يحتشدون أمام نصب الجندي المجهول لدعم غزة

بدأ الآلاف من المصريين الاحتشاد أمام النصب التذكاري للجندي المجهول استجابة لدعوة القوى السياسية والأحزاب ومجلس أمناء الحوار الوطني للتضامن مع الأشقاء في قطاع غزة ومساندة للقضية الفلسطينية، ودعمًا للرئيس عبدالفتاح السيسي في موقفه الرافض لتهجير سكان غزة إلى مصر.

ورفع المتظاهرون الأعلام المصرية والفلسطينية مترددين هتافات بالروح بالدم نفديكي يا فلسطين - يا فلسطين احنا معاكي يا فلسطين - لبيك يا أقصي.

المتظاهرون يرفعون لافتات تحمل عبارات منددة بالاعتداءات الغاشمة

وندد المتظاهرون بالتطورات الخطيرة التي تمر بها قضية فلسطين، قلب قضايا الأمة العربية، مؤكدين رفضهم الحاسم لاعتداءات دولة الاحتلال الهمجية على الأشقاء الفلسطينيين في غزة والضفة.

ورفع المتظاهرون لافتات تحمل عبارات منددة بالاعتداءات الغاشمة التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني تضمنت: لا لتهجير الفلسطينيين - مؤيد قرارات الرئيس السيسي للحفاظ على أرض الوطن.