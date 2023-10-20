دعوات لتظاهرات حاشدة عقب صلاة الجمعة بالإسماعيلية

تنطلق في الواحدة من ظهر اليوم بميدان الممر بالإسماعيلية مظاهرة حاشدة دعت إليها قوى وطنية وشعبية وأحزاب تضامنا مع قطاع غزة وتنديدا بالاعتداءات الإسرائيلية على المدنيين في القطاع ورفضا لدعوات تهجير أهالي القطاع.

وعلمت بوابة الوفد الالكترونيه أن مسيرة حاشدة من المنتظر أن تخرج من مسجد المطافي بالإسماعيلية حتى الميدان يشارك فيها المئات من المواطنين وقوى شعبىة وأحزاب ورجال الدين الإسلامي والمسيحي .

وشهدت الإسماعيلية على مدار ال ٤٨ ساعة الماضية مظاهرات طلابية بجامعة قناة السويس دعا إليها اتحاد طلاب جامعة قناة السويس داخل الحرم الجامعي ومظاهرات نظمتها نقابة المحامين بالإسماعيلية.

ودعت نقابة الأطباء بالإسماعيلية الأطباء لتدوين بياناتهم التفصيلية للراغبين في المشاركة في الدعم الطبي المقدم لجرحى قطاع غزة بمستشفيات سيناء خلال الأيام المقبلة لتلقي العلاج اللازم.