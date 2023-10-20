الأرصاد تحذر من شبورة كثيفة اليوم

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إن البلاد تشهد اليوم الجمعة طقسا معتدلا غائما نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ومائلا للحرارة على شمال الصعيد، وحارا على سيناء وجنوب الصعيد، ولطيفا ليلا على أغلب أنحاء البلاد.

بحسب بيان الأرصاد الجوية.. فإن فرص سقوط الأمطار تستمر على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الشرقية وشمال وجنوب الوجه البحرى ووسط سيناء.

الأرصاد تحذر من شبورة كثيفة

أكدت الأرصاد أن هناك شبورة مائية كثيفة خلال ساعات الصباح الباكر علي طرق القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد وخاصة الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية، لذا يجب الحذر أثناء القيادة.

حركة الملاحة



حركة الملاحة البحرية على البحر الأبيض المتوسط بين خفيفة إلي معتدلة، ويتراوح ارتفاع الأمواج بين 1 :1,5 متر.



أما عن حركة الملاحة البحرية على البحر الأحمر فهي معتدلة، وارتفاع الأمواج بين 1,5 : 2 متر.

درجات الحرارة الجمعة

القاهرة العظمى 30 ، الصغرى 21

العاصمة الإدارية العظمى 30، الصغرى 21

الإسكندرية العظمى 29، والصغرى 20

العلمين الجديدة العظمى 30، والصغرى 20

مطروح العظمى 29، الصغرى 19

شرم الشيخ العظمى 32، الصغرى 24

الغردقة العظمى 35، الصغرى 27

أسيوط العظمى 31 ، الصغرى 17

سوهاج العظمى 32، الصغرى 18

قنا العظمى 34، الصغرى 19

الأقصر العظمى 33، الصغرى 18

أسوان العظمى 34، الصغرى 19