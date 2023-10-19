الزقازيق ضمن أفضل61 جامعة عربية في تصنيف 2024

أظهر تصنيف «QS Arab Region» لعام 2023/ 2024، حفاظ جامعة الزقازيق على مركزها في التصنيف، حيث جاءت جامعة الزقازيق في المركز 61-70 على مستوى الجامعات العربية للعام 2024 المدرجة في التصنيف الذي يشتمل ترتيب أفضل الجامعات العربية، وبلغ عدد الجامعات المُدرجة بهذا التصنيف على مستوى العالم أكثر من 223 جامعة هذا العام.

أعلن الدكتور خالد الدرندلي، رئيس جامعة الزقازيق، أن الجامعة حافظت على مركزها عالميا في تصنيف «QS Arab Region» لعام 2024، في المركز 61-70 بين الجامعات العربية، وجاءت جامعة الزقازيق في المركز السادس مكرر محليا على مستوى الجامعات المصرية الحكومية من بين 36 جامعة ظهرت بالتصنيف.

وأشار إلى أن الجامعة حققت تميزًا جديدًا في مؤشر international research Net work، بتقدم بنسبة 84.4 % ، وأظهر التصنيف تقدم الجامعة في السمعة الأكاديمية بنسبة 28.3% بالإضافة إلى تقدم مؤشر أعداد الطلاب الوافدين بنسبة 6%، وحقق مؤشر الاستشهادات لكل كلية تقدم متميزا بنسبة 44.3%

وأشاد الدكتور إيهاب الببلاوي نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، بالجهود المبذولة لتحسين التصنيف الدولى للجامعة، مما كان له أبلغ الأثر في حصول الجامعة على مراكز متميزة في العديد من التصنيفات العالمية، وأن الجامعة تهتم اهتماما كبيرا بالتصنيفات العالمية للجامعات، مؤكدا سعي الجامعة المستمر للنهوض بالمنظومة التعليمية والبحثية، وذلك تأكيدا على أهمية البحث العلمي ودوره في تقدم ورقي المجتمعات الحديثة، والتي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، مؤكدا أهمية المشاركة ومتابعة التقدم فى هذه التصنيفات لأنها تعطى الجامعة مكانتها الدولية والاقليمية المتميزة.

ولفتت الدكتورة نجلاء فتحي مستشار رئيس الجامعة لتطوير الأداء والتصنيف الدولى، إلى أن تصنيف QS Arab Region University Rankings، من أهم تصنيفات الجامعات العربية، حيث يتم اختيار الجامعات لهذا التصنيف الأكاديمي، وفق معايير عملية دقيقة لجمع وتدقيق بيانات الجامعات، بينما يتم تقييم الجامعات وترتيبها وفقاً لعدد متنوع من المعايير المتنوعة التي تضمن تحقيق أهداف الجامعات العالمية ومنها السمعة الاكاديمية والتعاون الدولي والبحث العلمي (الاستشهاد من الأبحاث) وجودة العملية التعليمية والخريجين، مشيرة إلى إن جامعة الزقازيق قد ظهرت في تصنيف QS World University Rankings ضمن شريحة أفضل فئة من 1201-1400 ضمن الجامعات العالمية المدرجة في التصنيف على مستوى العالم لعام 2024.

وأوضح الدكتور أحمد عسكورة مدير مركز ادارة المشرعات والابتكار وريادة الاعمال والتصنيف الدولى، إلى حرص الجامعة الدائم على إتخاذ خطوات جادة وسريعة للوصول إلى مستوى الجامعات المرموقة عالميا وعربياً، من خلال توفير كافة الإمكانيات اللازمة للارتقاء بالمنظومة التعليمية والبحثية، بالإضافة إلى تقديم الدعم المتواصل للباحثين والمبتكرين.

وذكرت الدكتورة سالي محمود مدير وحدة التصنيف، أن الجامعة احتفظت بتقدمها هذا العام، وزادت فى العديد من المحاور وخاصة محور النشاط على الموقع الالكترونى (research network)، مما يدل على مدى تأثير نشر الابحاث فى المواقع العلمية المختلفة.