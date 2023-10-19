وزير الطيران المدني يلتقي الرئيس التنفيذى لشركة هواوي العالمية

في إطار مشاركة جمهورية مصر العربية في الدورة الثالثة لمنتدى " الحزام والطريق للتعاون الدولي»، المقام بالعاصمة الصينية بكين والتي ترأسها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء،، التقى الفريق محمد عباس حلمى وزير الطيران المدنى وقيادات الوزارة بمسئولي شركة هواوي لتكنولوجيا التقنية الرقمية.

وقد حضر اللقاء من جانب شركة هواوي جيم ليو الرئيس التنفيذي لهواوي بمصر و فليكس شى الرئيس التنفيذي لقطاع المؤسسات بالإضافة إلى ممثلين عن فريق الشركة من مصر و المقر الرئيسي.

وتناول الاجتماع الإطلاع على أحدث التقنيات المقدمة من شركة هواوي العالمية المتخصصة في مجال البنية التحتية المتطورة والحوسبة السحابية؛ كما تم استعراض مجالات عمل الشركة في العديد من المطارات العالمية و من أهمها مطاري هونج كونج و شانجى الدوليين بالإضافة إلي الخدمات المتطورة لتقنية الذكاء الاصطناعي في مجال الطيران المدنى.

وفي هذا السياق،، أعرب الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني عن تقديره لهذا اللقاء المثمر؛ والذي يأتي في إطار حرص الوزارة على إدخال كافة التقنيات الحديثة والمتطورة في مختلف أنشطه الطيران المدنى، والتعرف على سبل الإستفادة من الخبرات والإمكانات التي تمتلكها الشركة؛ مؤكدًا على أهمية استخدام ورقمنة الخدمات الالكترونية فى مختلف المجالات بما يتماشي مع استراتيجية وزارة الطيران نحو التحول الرقمي والاعتماد على منظومة الذكاء الاصطناعي ، والاستفاده من خبرة الشركه وإمكانياتها فى تقديم الحلول التقنية بما يحقق المرونه والسرعة والكفاءة و يتواكب مع المتغيرات العالمية لتقديم أفضل الخدمات للمسافرين عبر المطارات المصرية وبما يعزز المكانة الريادية التي تحظي بها مصر على خريطة المطارات العالمية..

وخلال الاجتماع تم الإتفاق علي تشكيل فرق عمل مشتركة بين الجانبين تقوم بدراسة وبحث مجالات التعاون الثنائي والتي تهدف إلي قيام الشركة بالمشاركة في تطوير البنية التحتية لقطاع الطيران المدني وخدمات الحوسبة السحابية..

ومن جانبهم أشاد مسئولي شركة "هواوي" بأهميه هذا اللقاء،، معربين عن شكرهم وتقديرهم لوزير الطيران المدنى على الجهود الفعالة التى تقوم بها الوزارة خلال الفترة الحالية لتطوير منظومة النقل الجوى فى مختلف الأنشطة وبخاصة الاهتمام بمشروعات تطوير البنية التحتية للمطارات المصرية وتحديث نظم الملاحة الجوية والاتصالات بما يتيح الفرصة أمام الشركة لإبرام شراكات فعالة وواعدة مع الجانب المصري في مجال التكنولوجيا الرقمية.