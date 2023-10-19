لجنة التطوير العقاري تدعم وتؤيد الرئيس السيسي في أي قرارات لخدمة مصر

أكد المهندس داكر عبداللاه، عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية، أن مجتمع المال والأعمال وجموع المصريين سواء داخل مصر أو خارجها يدعمون ويوفوضون الرئيس عبدالفتاح السيسي في اتخاذ ما يراه مناسبا في حماية مصر ومقدراتها وشعبها ضد أي خطر أو تحديات تواجه مصرنا الحبيبية.

وأضاف أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يحظى بثقة ودعم المصريين وخير دليل ما شهدته وتشهده شوارع مصر من نزول الملايين من المواطنين ليؤكدوا دعمهم وتفويضهم للرئيس في هذه اللحظة المهمة والفارقة ونحن، كمواطنين مصريين، ندرك أهمية الاستقرار والوحدة الوطنية في مواجهة التحديات الراهنة.

وأكد داكر عبد اللاه أن جموع المصريين يثقون في حكمة الرئيس عبدالفتاح السيسي وقدرته على قيادة مصر في هذه الفترة الصعبة وعلينا بالتمسك بالوحدة الوطنية والتضامن، وأن نعبر عن ثقتنا الكاملة في قدرتنا على تخطي هذه التحديات بتفاؤل وإصرار.

وأضاف المهندس داكر عبداللاه أنه يدعم ويؤيد الرئيس عبدالفتاح السيسي في أي قرارات يتخذها لخدمة بلدنا والحفاظ عليها ولا بد من كل مصري أن يعلن دعمه للرئيس السيسي وذلك من خلال الحشد الجماهيري في الميادين والشوارع والمؤتمرات الجماهيرية بمختلف ربوع مصر ونحن كمجتمع أعمال مستعدون لمساندة بلدنا الحبيب بكل ما نملك.