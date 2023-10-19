أهم المحطات في حياة هناء عبد الفتاح بذكرى وفاته

تحل اليوم ذكرى وفاة الفنان هناء عبدالفتاح، الذي رحل عن عالمنا بجسده ولكن مازالت أعماله خالده في أذهان الملايين من جمهوره في الوطن العربي.

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وتستعرض بوابة الوفد لمتابعيها أهم المحطات في حياة الفنان هناء عبدالفتاح:-

هو احد ابناء عائله غبن وتحديدا من قرية تلراك مركز اولاد صقر محافظة الشرقية.

والده الفنان الكبير عبدالفتاح غبن، وهو احدى الشخصيات المشهورة بالعائله حيث يعمل فى مجال التمثيل والاخراج.

شارك الدكتورهناء عبد الفتاح زوجته البولندية دوروتا متولي بتقديم الثقافة البولندية في مصر والعالم العربي.

وفي مجال ترجمة الأعمال الأدبية من البولندية الي العربية، قام د. هناء عبدالفتاح بمساعدة زوجته، بترجمة أعمال نخبة من الأدباء والشعراء البولنديين الحاصلين علي جوائز نوبل من أمثال الروائي هنريك شينكييفيتش مؤلف رواية كوفاديس.

شارك في الخمسينيات في بعض الافلام عندما كان تلميذا ثم انقطع عن التمثيل لسنوات طويلة ثم عاد للتمثيل مرة اخرى في بدايات الالفية الثالثة، ومن أبرز أعماله : “ ابن القنصل، وباب الحديد، السفارة في العمارة، عايزة أتجوز”.