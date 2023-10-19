دقيقة حداد على أرواح شهداء غزة بمدارس الإسماعيلية

شهدت مداس محافظة الإسماعيلية بجميع المراحل التعليمية وقفة حداد على أرواح شهداء قطاع غزة وتنكيس الإعلام بجميع المدارس فى طابور الصباح.

جاء ذلك تضامنا مع أهالي قطاع غزة ورفضا للاعتداءات الإسرائيلية ودعما للموقف المصري الرسمي بشأن حماية الأمن القومي المصرى .

تعليم الإسماعيلية تتضامن مع أهالي قطاع غزة

وقال محمد بحيري وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية إن مديرية التربية والتعليم بجميع قياداتها ومعلميها وجميع طلابها يتضامنوا مع أهالي قطاع غزة ويقفوا خلف القيادة السياسية الحكيمة فى كل ما تتخذه من قرارات وتحركات للحفاظ على السيادة المصرية وسلامة اراضيها

وطالب بحيري من المعلمين بضرورة توعية ابنائنا الطلاب بأهمية القضية الفلسطينية وتعريفهم حقوق الشعب الفلسطينى فى الحصول على وطن آمن يسوده السلام فى جميع اراضيه سواء فى الإذاعة المدرسية أو من خلال الحصص الدراسية.