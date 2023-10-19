حملة السيسي الانتخابية تستقبل وفدًا من النقابة العامة للمهن الرياضية بحضور ممثلي كفرالشيخ

استقبلت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، في مقرها الرئيسي بمحافظة القاهرة وفدًا من النقابة العامة للمهن الرياضية ، برئاسة الدكتور فتحي ندا النقيب العام .

وكان في استقبال الوفد المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي والمستشار القانوني للحملة.

و رحب "فوزي " بالوفد، مشيدا بالجهود التي بذلتها النقابة على مدار السنوات الماضية مما يعكس قوتها وتأثيرها في محافظات الجمهورية، وأيضًا حرصهم على دعم وتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي.

أكد وفد النقابة أنهم أصدروا بيانًا لتأييد ترشح عبد الفتاح السيسي لاستكمال مسيرته التنموية ، مثمنين دوره في الحفاظ على الأمن والاستقرار.

وجدد وفد النقابة العامة للمهن الرياضية، العهد لرئيس الجمهورية، مؤكدين مواصلة بذل المزيد من الجهد والعطاء سعياً للمساهمة في تحقيق التنمية الشاملة في أنحاء البلاد داعين المولى -عز وجل- أن يحفظ مصر وشعبها من كل مكروه وسوء.

أوضح النقيب العام للنقابة العامة للمهن الرياضية الدكتور فتحي ندا أن التوعية بالمشاركة السياسية حق دستوري وواجب وطني لكل مواطن ، وأن تعزيز الوعي بإنجازات الدولة المصرية والمشروعات القومية الكبيرة التي تحققت من القيادة السياسية مستمرة، مؤكدا دعمه للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، انطلاقا من تقديره للدور الذي يقوم به المرشح على كل المستويات السياسية والأمنية والاقتصادية وإقليميا ودوليا .

وأشار عضو مجلس النقابة الدكتور محمود مصطفى عيسي وممثل محافظة كفرالشيخ إلى أن الرياضة المصرية تمثل القوى الناعمة للدولة ، وللرياضيين دور مهم في مخاطبة الوعي والفكر لدى المواطنين وتوعيتهم بممارسة حقوقهم الدستورية.

و أكد "عيسي " أن إعداد جيل من الموهوبين ورعاية تلك المواهب من أهم أولويات ا المرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي في رعاية المواهب وتنمية قدراتها، مشيرا إلى أن بناء الدولة بمؤسساتها المتعددة وبنيتها الأساسية يبدأ من بناء وتنميةالإنسان .