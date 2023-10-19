منظمة الصحة العامة تشارك ابطال مدمرة ايلات احتفالات نصر اكتوبر بالاسكندرية

نظم المعهد العالى للصحة العامة بالاسكندرية ندوة تثقيفية بمناسبة الذكرى الخمسين لانتصارات حرب اكتوبر المجيد تحت عنوان " عبور وانتصار " بمشاركة مجموعة من أبرز المشاركين في إغراق المدمرة إيلات وتدمير ميناء إيلات، وهم اللواء نبيل الشاذلي، مدرب منفذي مجموعة عمليات إيلات، واللواء عمر عز الدين، والمقدم بحري محسن الجوهري. شارك فى اللقاء الدكتور محمد فريد نقيب الأطباء.

أكدت الدكتورة هبة القاضي، عميد المعهد، أن انتصار أكتوبر المجيد يعد انتصارا عظيمًا ولحظة فارقة في تاريخ الأمة العربية، لاسيما أنه وحدّ الأمة العربية حول هدف واحد هو الدفاع عن الأرض المغتصبة ومواجهة العدو، لافتة إلى أنه لابد من استلهام روح العزيمة والصبر من انتصارات أكتوبر، وأن نتذكر دائما شهدائنا الأبطال ونجدد العهد دائما من أجل تحرير فلسطين من العدو المغتصب.

وأشار اللواء عمر عز الدين، إلى مشاركته في عملية تفجير المدمرة إيلات، وتدمير الحفار الإسرائيلي بقناة السويس، وحقل بترول بلاعيم أثناء الحرب، حيث استولت عليه إسرائيل وكان لابد من استرداده بعد استغلاله من جانب إسرائيل، وأشار إلى أن عملية إيلات ساهمت في رفع الروح المعنوية للمصريين وللقوات المسلحة المصرية بعد نكسة يونيو 1967، ومهدت لتحقيق نصر أكتوبر 1973.

فيما تحدث اللواء نبيل الشاذلي، عن دوره في تدريب أبطال مصر في البحرية المصرية على السباحة والغوص، مؤكدًا أن مرحلة الإعداد للعملية كانت شاقة وتطلبت القيام بتدريبات قاسية للغاية، مؤكداً أنها كانت عملية غير مسبوقة في العمليات الحربية ويتم تدريسها بكل الأكاديميات العسكرية حول العالم، وأكد أنه كان مُكلف برفع مستوى التحمل والسرعة لدى عناصر المجموعة ليستطيعوا القيام بالعملية والعودة مرة أخرى بسلام.

وأشار اللواء محسن الجوهري، إلى دوره في عمليات الإنقاذ أثناء وبعد العملية وتطهير منطقة قناة السويس لتمهيد الطريق للأبطال للعبور إلى إيلات تنفيذ المهمة بكفاءة.

فيما نظمت كلية التمريض، بالتعاون مع جمعية أهل التوفيق الخيرية، احتفالية بالذكرى شارك فيها اللواء أركان حرب محمود سالم، من أبطال حرب أكتوبر، واللواء هاشم أبوالفضل من أبطال الدفاع الجوي وحرب اكتوبر، وذلك بالقاعة الزرقاء بالكلية.

تضمنت الاحتفالية إلقاء شعر وكلمات وذكريات ألقاها أبطال حرب أكتوبر. في كلمتها أكدت الدكتورة نفرتيتي زكى عميد الكلية، على اعتزازها بهذه المناسبة التي نتذكر فيها أعظم ملحمة في تاريخنا الحديث وهي نصر أكتوبر.

وقالت الدكتورة حنان الشربيني،الأستاذ بالكلية، أن ثروة مصر في حرب أكتوبر كانت الثروة البشرية التي صنعت معجزة العبور، مؤكدة أننا الآن أمام العبور الثانى نحو بناء الجمهورية الجديدة، وأننا لابد من استلهام روح أكتوبر التي تعتبر الحلم وحلم أكتوبر هو حلم للعزة والنصر والكرامة.