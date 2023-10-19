ارتفاع أعداد المعتقلين الفلسطينيين في سجون إسرائيل بنسبة 100%

قال اللواء قدري أبو بكرا، رئيس هيئة شؤون الأسرى الفلسطينيين، إن إسرائيل قد تكون نفذت عمليات قتل واغتيال بحق معتقلين لديها بعد تحقيقات أجريت معهم.

العداون الإسرائيلي

وأضاف “أبو بكرا” في تصريحات لقناة "القاهرة الإخبارية" أنّ ارتفاع أعداد المعتقلين منذ العداون الإسرائيلي على غزة بنسبة 100%، لتتجاوز 10 آلاف أسير.

قطاع غزة

يأتي ذلك في الوقت الذي يتواصل فيه العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والأراضي المحتلة، والذي أوقع مئات الشهداء وآلاف الجرحى في صفوف الفلسطينيين، وأحدث دمارًا في منازلهم وممتلكاتهم وبالمؤسسات العامة والخاصة، كان أخرها استهداف مستشفى المعمداني في القطاع، وسقوط أكثر من 1000 شهيد فلسطيني بينهم أطفال ونساء.