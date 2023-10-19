آثار الحكيم تبكي عل الهواء: "أطفال فلسطين يعطونا دروسًا بعقيدتهم" .. فيديو

في أول مداخلة هاتفية لها بعد اعتزالها، دخلت الفنانة آثار الحكيم في نوبة من البكاء خلال حديثها عن أطفال غزة، يواجهونه من جرائم عنف من المُحتل الصهيوني.

وقالت آثار الحكيم في مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل، ببرنامج تفاصيل على قناة صدى البلد 2، اليوم،: إنه يجب أن نجاهر بأحاسيسنا ومطالبنا بشأن حق الإنسانية.. فالساكت عن الحق شيطان أخرس.

وظهرت آثار الحكيم تبكي على الهواء، بسبب فيديو طفل فلسطيني يلقن صديقه أو شقيقه الشهادة، بعد قصف مستشفى الأهلي المعمداني، قائلة: "إيه العزيمة دي.. أطفال فلسطين بيعطونا دروس بعقيدتهم".

ووجهت الفنانة آثار الحكيم التحية للرئيس عبدالفتاح السيسي بعد تصريحاته اليوم عن الأوضاع في قطاع غزة، معلقة: "أؤيد تصريحات الرئيس السيسي وصراحته اليوم فنحن جميعًا بجانبه.. شكرًا على وقفته الحاسمة والحازمة والوطنية والواضحة مع فلسطين".

يذكر أن برنامج تفاصيل يذاع الأحد والأثنين والأربعاء من كل أسبوع من الساعة 8 مساء حتى الساعة 10 مساء وهو برنامج اجتماعي خدمي يتطرق للعديد من القضايا الاحتماعية التي تمس حياتنا اليومية وتقدم حلول لهذه القضايا كما يساهم البرنامج في تقديم العديد من الخدمات للمشاهدين من اجراء عمليات عيون بالمجان لغير القادرين وزواج اليتيمات وإجراء عمليات القلب المفتوح والأطراف الصناعية.