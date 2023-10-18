غياب رباعي النصر عن التدريبات استعدادًا لـ ضمك

افتقد الفريق الاول لكرة القدم بنادي النصر بقيادة المدرب البرتغالي لويس كاسترو المدير الفني للعالمي، لخدمات أربعة لاعبين من قائمة الدوليين في أصفر الرياض، في إطار الاستعداد لمواجهة نادي ضمك المقبلة في الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي للمحترفين لنسخة الموسم الحالي 2023 – 2024.

غياب رباعي النصر عن التدريبات وحضور ماني ولابورت

وشهد التدريب الجماعي لفريق نادي النصر اليوم الأربعاء تواجد الثنائي إيمريك لابورت مدافع منتخب إسبانيا بالإضافة إلى حضور النجم السنغالي ساديو ماني، في تدريبات العالمي التي كانت على ملعب النادي في الرياض.

بينما شهد المران الجماعي اليوم غياب كل من الثنائي البرتغالي كريستيانو رونالدو وأوتافيو بالإضافة إلى الإيفوري سيكو فوفانا والنجم الكرواتي مارسيلو برزوفيتش.

وركزت الحصة التدريبيه لنادي النصر اليوم على الجانب اللياقي والبدني، في إطار الاستعداد لمواجهة ضمك المقبلة يوم السبت المقبل 21 من أكتوبر الجاري، على ملعب جامعة الملك سعود.

يحتل نادي النصر المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 19 نقطة بفارق 4 نقاط عن الهلال المتصدر، بينما يمتلك نادي ضمك 10 نقاط في المركز العاشر.

ويمتلك نادي النصر 14 لاعب دولي من بينهم 9 لاعبين مع المنتخب السعودي، و5 من محترفيه بصفقة دولية مع منتخباتهم.