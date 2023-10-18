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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

نقابة المهن الموسيقية تعلن توقف العمل تضامنًا مع فلسطين

المهن الموسيقية
المهن الموسيقية

أصدر مجلس اداره نقابه المهن الموسيقية برئاسه الفنان مصطفى كامل النقيب العام. بيانًا صحفيًا بشأن تطورات الأوضاع في فلسطين وغزة، وتضمن الآتي:

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اتحاد النقابات الفنية يدعم الرئيس السيسي للاصطفاف ومساندة الأشقاء في فلسطين

 

"باسم جموع الموسيقيين والمبدعين فى مصر، نعلن التضامن الكامل مع الأشقاء فى غزه بعد المجازر التى يتعرض لها الأبرياء والأطفال على أيدى جيش الاحتلال. 

 

وأضاف البيان:" قرر الفنان مصطفى كامل النقيب  العام، بتنظيم وقفه عن العمل، للموسيقيين من الساعه الحاديه عشر مساء اليوم إلى الساعه الثانيه عشر، بحيث تتوقف كل والموسيقيين والمطربين عن العمل لمده هذه الساعه، لإعلان بشكل رسمى التضامن مع الأشقاء الفلسطينيين، على أن يعود النجوم لإستكمال الحفلات بعد مضى الساعه فى تمام الثانيه عشر، رافعين علم مصر وفلسطين. معًا أمام أعين العالم اكمل.

 

وأكد البيان على وقوف الموسيقيين  وبقوه خلف الاداره المصريه والرئيس عبد الفتاح السيسى و  قرارات سيادته الحكيمه فى مواجهه الازمه.     

 

وصرح بذلك طارق مرتضى المستشار الاعلامى للنقابة، الذى أوضح أن النقيب العام، جهز اعداد كبيره من اعلام الدولتين وتكليف كل مناديب لجنه العمل، توزيعهم على الموسيقيين والمطربين فى كل أرجاء جمهوريه مصر العربيه، لترفع اعلام مصر وفلسطين فوق أكتاف النجوم الساعه الثانيه عشر ليلا فور العوده من الساعه التى يتوقف فيها الموسيقيين والمطربين، تضامنا مع شعب فلسطين الحبيب.

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