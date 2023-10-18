لليوم الرابع.. معارض الأقصر تطرح السلع الغذائية بأسعار مخفضة

تواصل محافظة الأقصر، عرض السلع الغذائية بأسعار مخفضة؛ لليوم الرابع على التولي؛ ضمن توجيهات رئاسة الوزراء، بتخفيض أسعار السلع في المعارض.

وأجرى المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، يرافقه الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين، بتفقد معرض السلع الغذائية بمدينة الأقصر المقام على مساحة 200 متر مربع أمام محطة السكة الحديد بالأقصر، ويضم 15 عارض؛ لمتابعة تنفيذ تكليفات رئاسة مجلس الوزراء الخاصة بتخفيض أسعار السلع الرئيسية بنسبة تخفيض من 15 إلى 25%.

وأكد الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين بالمحافظة، أن التخفيضات تتراوح بين 15% حتى 25%، وتشمل المرحلة الأولى للمبادرة 7 مجموعات سلعية أساسية وهي السكر والأرز والفول والعدس والجبن والمكرونة وزيت الطعام، حيث يباع السكر بسعر27 جنيهًا للكيلو، و22جنيهًا كيلو الأرز ، والجبن 250 جم بـ 10 جنيهات، والفول 12 جنيه للنصف كيلو، والزيت العبوة اللتر 45 جنيها، بالإضافة إلى اللحوم والدواجن المجمدة.



ومن جانبه أكد محافظ الأقصر، على أن المبادرة تأتي في إطار حرص الدولة على مواجهة ارتفاع الأسعار ورفع العبء عن كاهل المواطنين وتوفير السلع الغذائية بكميات وفيرة وأسعار مخفضة، حيث تتابع الأجهزة الرقابية مدى الالتزام بالأسعار المتفق عليها مع اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات في إطار الحرص على مواجهة ارتفاع الأسعار التي تشهده الأسواق.