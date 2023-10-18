الصحة العالمية: "الوضع في غزة يخرج عن نطاق السيطرة"

أطلق المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، اليوم الأربعاء، تحذيرات من أن الوضع في غزة يخرج عن نطاق السيطرة.

قال تيدروس، وخلال منشور على موقع إكس المعروف سابقًا باسم تويتر: “إن إمدادات منظمة الصحة العالمية عالقة على الحدود لمدة 4 أيام”.

أضاف: في كل ثانية ننتظر الحصول على المساعدات الطبية، نفقد أرواحًا، كما دعا إلى وقف العنف من جميع الأطراف.

لفت إلى ضرورة السماح بإرسال الإمدادات المنقذة للحياة إلى غزة، إذْ أشارت شبكة CNN الإخبارية الأمريكية إلى أن المستشفيات الفلسطينية تواجه نقصًا في الإمدادات الطبية.

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، ردًا على القصف الذي استهدف مستشفى في غزة، أمس الثلاثاء، عبر موقع إكس: “تدين منظمة الصحة العالمية بشدة الهجوم على المستشفى الأهلي العربي”.

في سياق متصل أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن أمله في أن يكون حادث استهداف مشفى المعمداني في غزة بمثابة إشارة جادة لضرورة إنهاء الأزمة الفلسطينية الإسرائيلية على وجه السرعة.

أضاف بوتين: ندعو دائمًا إلى إنشاء الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية، وهو ما تتبناه روسيا دائمًا، وهي الطريقة الوحيدة للتوصل إلى السلام العادل والشامل وطويل الأمد.

ردَّت حركة المقاومة الإسلامية حماس، على مزاعم إسرائيل حول قصف مستشفى المعمداني، الذي أدى إلى استشهاد أكثر من 800 فلسطيني.

قالت حماس في بيان: “إن الاحتلال قدَّم أكثر من رواية حول مجزرة المعمداني، موضحة أن قنبلة مجزرة المعمداني تزن 925 كيلو جرامًا منها 429 وزن المادة المتفجرة”، وفق وكالة سبوتنيك.

أوضحت أن هذه القنبلة يمكن لها قتل كل ما هو محيط ضمن دائرة بقطر 800 متر.

أكدت أن الاحتلال المسئول المباشر عن مجزرة المعمداني، لافتة إلى أن القوة النارية في مجزرة المعمداني أمريكية لا يملكها إلا الاحتلال.

أفادت حركة حماس بأن الاحتلال هدد بقصف مستشفى المعمداني مع 22 مستشفى ومركز طبي آخر في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن استشهاد أكثر من 25 طبيبًا مع عائلاتهم في مجزرة المعمداني.

في وقت سابق من اليوم، ردّت حركة الجهاد الإسلامي، على الاتهامات المزعومة التي كالها إليها جيش الاحتلال الإسرائيلي بالمسئولية عن قصف مستشفى الأهلي المعمداني، في محاولة من قبله لتبرئة نفسه من هذه المجزرة التي أثارت غضبًا عربيًّا وإقليميًّا ودوليًّا واسعًا.

قالت حركة الجهاد في بيان لها: “إن الاتهامات التي يروج لها العدو باطلة والمقاومة لا تستخدم المنشآت العامة مراكز عسكرية”.

اتهم جيش الاحتلال حركة الجهاد الإسلامي بالمسئولية عن قصف المستشفى، مدعيا أنها جناحها العسكري (سرايا القدس)، كان بصدد إطلاق رشقات صاروخية على إسرائيل، لكنها أحدها سقط على المستشفى، وفقًا للادعاءات الإسرائيلية.

أعلنت الدكتورة مي الكيلة وزيرة الصحة الفلسطينية، عن استشهاد أكثر من 3300 شخص في قطاع غزة حتى الآن.

وقال المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطينى، أحمد جبريل إن الوضع الصحى فى غزة كارثى بسبب نفاد المواد الطبية والوقود.

أضاف جبريل في تصريح لقناة "سكاى نيوز عربية" أن الوضع الصحي في غزة كارثي، ويكاد أن ينهار بشكل كامل بسبب إخراج بعض المستشفيات عن الخدمة، فضلًا عن نفاد المواد الطبية والوقود وانقطاع التيار الكهربائي في قطاع غزة"، مؤكدًا أن المستشفيات في قطاع غزة لم تعد قادرة على تقديم الخدمات.

أكد أنه لم يتم حتى اللحظة إحصاء عدد الضحايا جراء القصف الإسرائيلي على مستشفى المعمداني بقطاع غزة، داعيًّا إلى ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي بشكل كامل على قطاع غزة وإيصال المساعدات.

في سياق متصل أعلنت الحكومة السورية، اليوم الأربعاء، الحداد الرسمى العام، لمدة 3 أيام، على الضحايا الأبرياء الذين ارتقوا جرّاء اعتداء قوات الاحتلال الإسرئيلى، الذى استهدف مستشفى المعمدانى بقطاع غــزّة فى فلسطين.

ذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن الحكومة أعلنت تنكيس الأعلام فى جميع أنحاء الجمهورية، وفي جميع السفارات والهيئات الدبلوماسية في الخارج طيلة هذه المدة.

يذكر أن طائرات الجيش الإسرائيلى قصفت مستشفى "المعمداني" في وسط مدينة غزة، مخلفة مئات الشهداء على الأقل وعشرات الجرحى في مجزرة جديدة.