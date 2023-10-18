تحركات مصرية لوقف التصعيد في غزة بعد قصف مستشفى المعمداني

مجازر وانتهاكات صارخة يفعلها الاحتلال الإسرائيلي في حق الفلسطينيين العزل والمدنيين تمتد إلى تاريخ من الدم، وهو ما يعد جريمة بشعة في حق الإنسانية، وأخر تلك المجازر والتي أثارت غضب جميع الدول العربية وعلى رأسهم مصر، استهداف وقصف مستشفى المعمداني في حي الزيتون بمدينة غزة.

فمنذ اللحظات الأولى لبدء عملية طوفان الأقصى والتي شنتها كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، في السابع من أكتوبر الحالي، على المستوطنات الإسرائيليلة وتحاول إسرائيل تهجير الفلسطينيين في شماع قطاع غزة من منازلهم، فكثفت قصفها الجوى طوال أيام على مُدن الشمال والوسط لإجبار السكان على النزوح نحو مناطق الجنوب.

وبالفعل استجاب المئات من الفلسطينين وفروا من منازلهم متجهين نحو مستشفى المعمداني، والذي يوجد به آلاف المواطنين النازحين الذين لجأوا إليه، بعد أن دمرت منازلهم، وبحثوا عن مكان آمن ولكن كانت المفاجأة وهي تعرض المستشفى لقصف إسرائيلي ما أدى إلى استشهاد أكثر من 500 فلسطيني.

واعتبرت مصر وعديد من المنظمات، هذا القصف المتعمد لمنشآت وأهداف مدنية، انتهاكًا خطيرًا لأحكام القانون الدولي والإنساني، ولأبسط قيم الإنسانية، وسط مطالبات لإسرائيل بالوقف الفوري لسياسات العقاب الجماعي ضد أهالي قطاع غزة.

وقرر الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، إعلان حالة الحداد العام في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية لمدة ثلاثة أيام، حداداً على أرواح الضحايا الأبرياء لجريمة قصف المستشفى الأهلي المعمداني بقطاع غزة، وعلى جميع الشهداء من أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق.

تحركات مصرية لتصعيد قصف المعمداني للمحكمة الجنائية الدولية

قررت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان تقديم معلومات إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لاستخدام صلاحياته وفقًا للفقرة ج من المادة ١٣ والمادة ١٥ من نظام روما الأساسي، بمباشرة التحقيق في الجرائم المرتكبة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي في حق المدنيين الفلسطينيين.

كما تدعو المنظمة جميع المنظمات والكيانات الأخرى بالمشاركة بما لديها من معلومات لتقديمها مع المعلومات المتوفرة لدى المنظمة.

اجتمع وفد من قيادات مجلس الشباب المصري، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، برئاسة الدكتور محمد ممدوح رئيس مجلس الأمناء ورئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، وأحمد المجدلاني وزير الحماية الاجتماعية بدولة فلسطين، والسفير دياب اللوح سفير دولة فلسطين بالقاهرة، وعدد من المسؤولين الفلسطينين وأعضاء البعثة الدبلوماسية للسفارة بالقاهرة.

وأعرب الوفد المصري عن كامل تضامن الدولة المصرية قيادًة وشعبًا مع الشعب الفلسطيني فيما يحدث حاليًا من انتهاكات، أقل مايمكن وصفها به هو أنها اعتداء على قواعد القانون الدولي الإنساني، وتستوجب المحاكمة العاجلة أمام المحكمة الجنائية الدولية.

لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب

فيما استنكرت لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب مجزرة القصف الإسرائيلي لمستشفى المعمدانى بغزة أمس، وراح ضحيتها حتى الآن أكثر من 1000 قتيل من الأطفال و الأشخاص الأبرياء العزل من الشيوخ والنساء والرجال، وقتلهم بدم بارد إضافة إلى الجرحى والمصابين من المواطنين الفلسطينيين العزل في غزة.

وطالبت لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، في بيان اليوم، المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن بالتدخل الفوري والعاجل لوقف تلك المجازر الدموية، وتوفير أبسط أنواع الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الأعزل، والتوقف عن الانحياز الأعمي للكيان الصهيوني الإسرائيلي، وتحكيم صوت الضمير الإنساني لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني الأعزل، إن ذلك العنف والقتل الأعمى والتصعيد من الجانب الإسرائيلي لن يقابل إلا بمزيد من العنف والخسارة في الأرواح من قبل الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني، ويجب تحكيم صوت العقل وأن يعود السلام والهدوء للمنطقة.

تنكيس الأعلام

كما أعلنت جامعة الدول العربية تنكيس الأعلام لمدة ثلاثة أيام حدادًا على سقوط المئات من الشهداء والجرحى في المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مستشفى المعمداني في غزة الليلة.

وطلب السفير حسام زكي الأمين العام المساعد للجامعة العربية بتنكيس أعلام الجامعة حدادًا لمدة ثلاث أيام على هذه الجريمة البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال بنزلاء المستشفى العزل عمدًا.

تحقيق المحكمة الجنائية الدولية

تجدر الإشارة إلى أنه أعلن مكتب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية أنهم بصدد إجراء تحقيق في قصف مستشفى "المعمداني" في غزة.

وأشار: "يستطيع من لديهم معلومات ذات صلة بالأحداث الجارية في إسرائيل وفلسطين أن يقدموا إفاداتهم باستخدام رابط مكتب المدعي العام".

مكتب المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية لديه تحقيق جارٍ في الحالة في دولة فلسطين.