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الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

الطريق إلى البرلمان

"اقتصادية النواب": كلمة الرئيس حاسمة وأكدت السيادة المصرية دعم فلسطين

النائب عمرو القطامى
النائب عمرو القطامى أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية

استنكر النائب عمرو القطامى، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، صمت المجتمع الدولى، مؤكدا أن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم، جاءت حاسمة بشأن السيادة المصرية وعدم السماح المساس بها بأي حال من الأحوال، والتأكيد على دعم مصر الكامل للقضية الفلسطينية.

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السيسي: فكرة تهجير الفلسطينيين إلى سيناء غير قابلة للتنفيذ

وأشاد أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بحديث الرئيس وما تضمنه من رسائل في وقت حرج ومهم للغاية المنطقة تمر بمنعطف كبير، مؤكدا أن ما يشهده قطاع غزة من ممارسات إجرامية من قبل جيش الاحتلال الغاشم ينعكس على المنطقة بالكامل وليس على فلسطين فقط.

 مصر ترفض تصفية القضية الفلسطينية بالأدوات العسكرية

وأشار النائب عمروالقطامى، إلى أن حديث الرئيس تطرق أيضا إلى أن مصر ترفض تصفية القضية الفلسطينية بالأدوات العسكرية أو أى محاولات لتهجير الفلسطينين قسريا من أرضهم، أو أن يأتى ذلك على حساب المنطقة، لافتا إلى أن مصر ستظل على موقفها الداعم للحق الفلسطيني المشروع في أرضه ونضال الشعب الفلسطيني.

وأشار القطامى، إلى أن قصف القوات الإسرائيلية المستشفى المعمداني سيؤدي إلى انفجار الأوضاع بالمنطقة ويخلق حالة من عدم الاستقرار في المنطقة، ومن ثم على المجتمع الدولي سرعة التدخل، ووقف الممارسات الإجرامية التي يمارسها جيش الاحتلال، ووقف هذا العدوان على الشعب الفلسطيني فورا، وتأمين وصول الاحتياجات الأساسية إلى قطاع غزة.

 

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