قافلة طبية توقع الكشف علي 604 حالة بقرية حجازة بقنا

نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص، بالتنسيق مع مديرية صحة قنا، قافلة طبية مجانية لتوقيع الكشف علي أهالي قرية حجازة وتقديم العلاج لهم بالمجان، وذلك ضمن فعاليات القوافل الطبية التي تنظمها وزارة الصحة والسكان بالتنسيق مع العديد مع الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني لتقديم حزمة من الخدمات الطبية لاهالي القرى والنجوع الأكثر احتياجاً التي تستهدفها المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

من جهته أكد الدكتور قدرى الشعينى رئيس مجلس مدينة قوص إلى انه تم تقديم كافة انواع الدعم لانجاح فعالياتها ولكي تتمكن الاطقم الطبية من تقديم خدماتها علي النحو المرجو لاهالي المنطقة.

واوضح الدكتور قدري الشعيني رئيس المركز ان القافلة نجحت في توقيع الكشف علي 604 حالة في 7 تخصصات مختلفة ، بواقع "159 حالة طب أطفال، 156 حالة أمراض باطنة، 116 حالة عظام، 60 حالة أمراض نساء وتوليد، 48 حالة أسنان، 35 حالة جراحة عامة، 30 حالة تنظيم الأسرة"، فضلا عن إجراء فحوصات معملية لـ55 حالة، وعقد ندوات توعوية للاهالي عن الصحة الإنجابية وخطورة الزيادة السكانية، والوقاية من الأمراض المختلفة.