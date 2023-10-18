النائب زكي عباس: قصف الاحتلال لمستشفى المعمداني استمرار لجرائم حرب

أدان النائب زكي عباس، عضو مجلس النواب، قيام قوات الاحتلال الاسرائيلي بقصف المستشفي الأهلي المعمداني، والذي يعد استمرار لجريمة الإبادة الإجماعية التي تقوم قوات الاحتلال بارتكاب منذ عشر أيام، مما يمثل جرائم حرب واضحة.

وأوضح عباس، في تصريحات صحفية له، أن هذه الجريمة البشعة تضاف لسجل الاحتلال الإسرائيلي الإجرامي، والتي أسفرت عن سقوط مئات الضحايا الأبرياء والجرحى والمصابين من المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة.

وأكد عضو مجلس النواب، على أن ما حدث بالمستشفى المعمداني في قطاع غزة عمل إجرامي مكتمل الأركان بكل المقاييس ومجزرة بشعة تكشف عن ازدواجية الغرب في التعامل مع ملف حقوق الإنسان، كما أنه يضرب بعرض الحائط المواثيق الدولية وأحكام القانون الدولي والإنساني والقيم الإنسانية.

وأشار النائب زكي عباس، إلى أن العالم كله يتحمل مسؤولية الأبرياء والمدنيين والأطفال الذين استشهدوا جراء القصف البشع الذي شنته قوات العدو الصهيوني بلا رحمة، لافتًا إلى أن العالم أجمع يشاهد جرائم الاحتلال الإسرئيلي بحق الشعب الفلسطيني وأصبح على وعي وإداراك كاملين بأن جيش الاحتلال بلا رحمة أو إنسانية.

وطالب عضو مجلس النواب، المجتمع الدولي بفتح تحقيق عاجل في الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني، لارتكاب هذه الجرائم داخل الأراضي الفلسطينية، وأن يتحرك لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني ضد الشعب الفلسطيني.