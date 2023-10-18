الشباب والرياضة و(GIZ) تواصلان تنفيذ البرنامج التدريبي "تصحيح المفاهيم السلوكية المغلوطة لدى الشباب"

تستعد وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) لاستكمال معسكرات برنامج تصحيح المفاهيم السلوكية المغلوطة لدى الشباب، والذي بدء بشهر مارس 2023 ويستمر لمدة عام. ويتم من خلاله تنفيذ عدد من المعسكرات التدريبية التي تتناول مواضيع اجتماعية مختلفة. كما سيتم تأهيل الشباب على مهارات التواصل اللاعنفى ومبادئ الدعم النفسي من خلال أنشطة متنوعة.

ويستهدف البرنامج محافظة أسيوط بالمرحلة القادمة لتنفيذ عدد 5 معسكرات بشهري أكتوبر ونوفمبر، وسيتم تنفيذه من خلال الإدارة المركزية لتمكين الشباب " الادارة العامة لريادة الاعمال والمشروعات الناشئة " بوزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع مشروع تكافؤ الفرص والتنمية الاجتماعية EOSD بالوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ

معايير الاختيار :

•السن للشباب المشارك: من 16 وحتى 29 سنة.

•من محافظة أسيوط

•النوع الاجتماعي : ذكور فقط نظراً لتركيز النشاط على تلك الفئة.

•تعتبر مشاركة ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة من الركائز الأساسية التي يرتكز عليها مشروع تكافؤ الفرص، لذا يشجع البرنامج الأشخاص ذوي الإعاقة على التقديم والمشاركة، حيث سيتم توفير كافة سبل الإتاحة المختلفة التي من شأنها أن تمكن الأشخاص من ذوي الإعاقات المختلفة من المشاركة.

•يشترط أن يكون لدى المشترك الاستعداد للالتزام بحضور معسكر لمدة 4 أيام من 9 إلى 4 مساءً.

للمشاركة فى محافظة أسيوط التواصل مع مديرية الشباب والرياضة ..

موعيد تنفيذ المعسكرات بمحافظة أسيوط:

20 - 23 أكتوبر أسيوط

27 - 30 أكتوبر أسيوط

3 - 6 نوفمبر أسيوط

10 - 13 نوفمبر أسيوط

17 - 20 نوفمبر أسيوط

مكان التنفيذ نزل الشباب بالأربعين

للتسجيل: برجاء ملئ استمارة التسجيل من خلال الرابط التالي:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdSzz-LmtHVq93_fWQ9goa9bcn9AkMwgmWA46vlu1qTDLpw-w/formResponse