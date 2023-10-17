حبس عاطل هتك عرض سيدات وفتيات في الطوابير

قضت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار مدني دياب مهران، بمعاقبة عاطل بالحبس 6 أشهر مع الشغل، لاتهامه بهتك عرض السيدات والفتيات أمام مقر الغرفة التجارية.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهم "م . ج" بدائرة قسم شرطة الجيزة بمحافظة الجيزة بهتك عرض النسوة بالمقاطع المصورة المسجلة المرفقة بالتحقيقات وكان ذلك بالقوة بأن لامس بيده مناطق عفتهن.

وأضافت التحقيقات أنه أثناء وجود المتهم بمقر الغرفة التجارية استغل تزاحم المواطنين المترددين على الغرفة لإنجاز مصالحهم لإفراغ غريزته المنحرفة بالفتيات والسيدات منهن فانتهز مرورهن بجانبه آمنات غير متوقعات لتعرضهن لأي إعتداء عليهن غير منتبه إلى تسجيل كل ما سيفعله بآلات المراقبة غير مكترث بوجود ملاحظي الأمن.

وأكدت التحقيقات قيام المتهم بالعبث بأجساد الإناث التي يستطيع الوصول إليهن فوضع يده اليمنى بجيبه مخفيا لها عدا إصبعه الخنصر الذي مده خارج جيبه وكلمات مرت سيدة أو فتاة من جانبه حتى لامسها في موطن عفتها بإصبعه منتشيًا، ولكن شاهده مسئول الأمن بمقر الغرفة وحرصا على انتظام سير العمل بها أبلغ قسم الشرطة وحضر الرائد هشام فتحي معاون مباحث قسم شرطة الجيزة فشاهد مقاطع التسجيلات المصورة التي سجلها رجل الأمن.