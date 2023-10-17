إقالة مانشيني من المنتخب السعودي الأبرز بعد نهاية التوقف الثاني

خسر المنتخب السعودي الاول لكرة القدم بقيادة المدرب الإيطالي مانشيني من نظيره مالي بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، في لقاء جمع الطرفين على ملعب ستاد مونشيبال دي بورتيماو، حيث معسكر الصقور في البرتغال، في ختام مباريات معسكر الصقور بالبرتغال ضمن مواجهات المرحلة الإعدادية الثالثة لتصفيات كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2023.

خسارات المنتخب السعودي تهدد مسيرة مانشيني

خسارة المنتخب السعودي من نظيره المالي جعلته يختتم الفترة التجهيزية الثالثة بدون أي انتصار، والثانية للمدرب الإيطالي مانشيني في قيادة الصقور، والتي خلال تلقى الهزيمة في 3 مباريات وتعادل في لقاء وحيد، ليكون مشهد إقالة مانشيني هو المسيطر خلال الساعات المقبلة.

ستشهد الساعات المقبلة اجتماع بين الاتحاد السعودي لكرة القدم والمدرب الإيطالي لبحث أسباب الخسارة والتعثر الرابع على التوالي تحت قيادة المدرب الإيطالي، خاصة وأن الجميع يرى الكثير من الأخطاء الفنية داخل الملعب وبين لاعبي خط الدفاع، والتي تقلق الجمهور على مستقبل تصفيات كأس العالم 2026.

من المقرر ان تكون فترة التوقف الدولي المقبلة يوم 16 نوفمبر المقبل أي بعد شهر تقريبًا من الآن، ويحتاج المنتخب السعودي لجلسة مع الجهاز الفني قبل الجولة الثانية من تصفيات المونديال، والتي قد تسفر عن فرصة أخيره للمدرب من اجل تصحيح أخطاءه قبل كأس آسيا في قطر بيناير المقبل 2024.

يغيب المنتخب السعودي عن تحقيق الانتصار في أخر 8 مباريات على التوالي، وبالتحديد منذ الفوز على اليمن في كأس الخليج يوم السادس من يناير بالعام الجاري 2023.