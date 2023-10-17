محافظ الفيوم يسلم بيان النجاح الخاص بطالبة من ذوى الاحتياجات الخاصة

سلم الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بيان النجاح الخاص بالطالبة مريم شعبان عبدالرحمن من ذوي الاحتياجات الخاصة، بشأن حصولها على شهادة التلمذة الصناعية، والتى وجدت صعوبة في استخراجه نظراً لظروفها، وذلك بحضور ذويها، وصديقتها الطالبة شهد جمال حامد عبد السميع من ذوي الاحتياجات الخاصة أيضاً.

كان محافظ الفيوم قد إلتقى ـ أمس ـ بالطالبة مريم، خلال اللقاء الدوري لخدمة المواطنين واستمع لمطلب ذويها، بشأن صعوبة استخراج بيان نجاح لها، ووجه المحافظ مسئولي مديرية التربية والتعليم، بسرعة استخراج البيان لاعتماده، وتم استخراجه واعتماده من قبل محافظ الفيوم وتم تسليمه للطالبة اليوم.

شهد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، والمستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس هيئة قضايا الدولة، الجلسة الافتتاحية لدورة التدريبية القانونية، للعاملين بإدارات الشئون القانونية بديوان عام محافظة الفيوم، ومديريات الخدمات، والوحدات المحلية، بقاعة الاحتفالات الكبرى بالمحافظة، وتستمر على مدار شهر، بهدف تطوير أساليب عمل ممثلي تلك الإدارات، والارتقاء بالمستوى العلمي والفكري لهم، وتسريع وتيرة الآداء، والربط بينهم وبين مسئولي مكتب هيئة قضايا الدولة بالفيوم.

جاء ذلك بحضور، الدكتور محمد عماد نائب محافظ الفيوم، والمستشار عبدالرازق شعيب نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، عضو المجلس الأعلى للهيئة، ووفد من نواب رئيس هيئة قضايا الدولة ضم: المستشار محمد حسن الأمين العام للهيئة، والمستشار إيهاب سعيد الأمين العام المساعد بالهيئة، والمستشار أحمد سعد المشرف على مكتب رئيس الهيئة، والمستشار وليد عناني الأمين العام المساعد لرئيس الهيئة، والمستشار محمود مسعد نائب بهيئة قضايا الدولة، والمستشار محمد مصطفى السيد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، المستشار القضائي لمحافظة الفيوم، والمستشار بليغ فهمي رئيس هيئة قضايا الدولة لقطاع شمال الصعيد أول، والمستشار حسن قرني رئيس فرع الهيئة بمحافظة بني سويف أول، والمستشار محمد إبراهيم عبد الرحيم مساعد رئيس الهيئة لقطاع شمال الصعيد، والمستشار رجب سيد على مساعد رئيس هيئة قضايا الدولة بشمال الصعيد، والمستشار صلاح أنور وكيل التفتيش الفني بهيئة قضايا الدولة، والمستشار صفوت اللافي بإدارة التفتيش القضائي بهيئة قضايا الدولة، والمستشار ربيع ميزار رئيس فرع هيئة قضايا الدولة بمكتب الفيوم أول، والمستشار حسين الجيلاني رئيس فرع مكتب الهيئة بالفيوم ثان، والمستشار على حسن نائب رئيس فرع الهيئة بالفيوم ثان، والمستشار محمد فوزى الجمال بمكتب هيئة قضايا الدولة فرع الفيوم أول، والمستشار أحمد زيدان بمكتب فرع الهيئة بالفيوم ثان، ووكلاء الوزارة، ورؤساء القطاعات ومجالس المدن بالفيوم، وحشد من مسئولي الشئون القانونية بديوان عام المحافظة، ومديريات الخدمات والوحدات المحلية.

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