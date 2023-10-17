حضري شوربة الحمص السحرية واحمي جسمك من السرطان

يساعد الحمص في السيطرة على نسبة السكر في الدم، وينتج حمض دهني يسمى الزبدات الذي يعمل على التخلص من الخلايا المريضة والمحتضرة، إذ يقلل من خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم، كما أنه له دور فعال في تقوية العظام؛ لإحتوائه على الكالسيوم والمغنيسيوم، ولذلك نقدم لك طريقة عمل شوربة الحمص السحرية.

شوربة الحمص

طريقة عمل شوربة الحمص

المقادير

- ماء : حسب الحاجة

- حمص : ربع كيلو

- بصل : 1 حبة (مفروم ناعم)

- ثوم : فصّان (مهروس)

- كرفس : حزمة (أوراق / أو بقدونس)

- ملح : رشّة

- عصير الليمون : ملعقة كبيرة

- كمون : نصف ملعقة صغيرة (مطحون)

- كزبرة يابسة : ملعقة صغيرة

- طماطم : 2 حبة (مفرومة)

- زبدة : ملعقة كبيرة (أو زيت نباتي)

- بصل : 1 حبة (مقطع أرباع)

طريقة التحضير

ضعي الحمص في مقدار من الماء، ونقعه لفترة من 4-8 ساعات.

في قدر على نار خفيفة، ضعي البصل المقطع، وحبتين طماطم مفرومة، والقليل من الكمون، والماء.

أضيفي الحمص، ويترك على نار خفيفة لمدة ساعة أو أكثر حتى يصبح طرياً.

اقلي الثوم في ملعقة زبدة أو زيت نباتي في قدر على النار.

أضيفي الكزبرة والبصل المفروم، وقلبي جيداً ثم بعدها أضيفي الحمص المسلوق.

تبلي الشوربة بالملح، والكمون، وعصير الليمون، والكرفس، ويترك المزيج حتى الغليان.

اسكبي الشوربة وقدميها ساخنة.