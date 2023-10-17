عدد زيجات عمر الحريري.. علاقات تنهيها الغيرة وتثمر 3 بنات

في الذكرى الـ 12 لوفاة الفنان الكبير عمر الحريري الذي أثبت أن الدور الثاني له أهمية لا تقل عن دور البطولة، بل هو من يعطي الفرصة لتوصيل السيناريو للمشاهد بشكل أوضح وهو من يبرز الشخصية التي تؤدي دور البطولة، نقدم لك خلال السطور التالية معلومات عن حياته الفنية والجانب الشخصي.

عمر الحريري وشادية

أعمال الفنان عمر الحريري

قدم عمر الحريرى خلال مشواره المسرحي 32 مسرحية كان آخرها مسرحية " سكر هانم " عام 2010، بطولة: أحمد رزق، طلعت زكريا، لبنى عبد العزيز، عمر الحريري، روجينا، إدوارد، أحمد صلاح السعدني، مروة عبد المنعم، طارق الإبياري، إنجي وجدان، ناجي سعد، أحمد حبشي.

وشارك عمر الحريري في 200 فيلم واحد منهم فقط، كانت من بطولته وهو "أغلى من عينيه" من إخراج عز الدين ذو الفقار، وشارك معه مجموعة من الفنانين الكبار أبرزهم: سميرة أحمد، حسين رياض، سميحة أيوب، ثريا فخري، عباس رحمي، وكان اخر أعماله السينيمائية فيلم " الرجل الغامض بسلمته "، والذي ظهر فيه كضيف شرف.

عمر الحريري

زيجات عمر الحريري وأسباب الإنفصال

أما بالنسبة للجانب الشخصي، تزوج الفنان عمر الحريري 3 مرات، وكانت أول واحدة من السيدة آمال السلحدار، وهو في سن المراهقة، وكانت بناءً على رغبة والده الذي رأى أن بهذه الزيجة سوف يحميه من الوقوع في الخطأ، وعلى الرغم من أنه أنجب منها "نيفين"، إلا أن الغيرة كانت نهاية خراب عشهم الزوجية، إذ أنها كانت تغير كثيرًا عليه وتم الطلاق مرتين، إلا أنها عادت للمرة الثالثة حتى توفاها الله.

وتزوج "الحريري" المرة الثانية بالسيدة نادية سلطان، حيث أشاد برقيها وثقافتها، وأنجب منها ابنته الثانية "ميريت"، وكانت أول مرة يراها في إحدى الحفلات لتجذبه بثقافتها وذكائها، ووجدها مختلفة عن الأخريات، إلا أنهم انفصلا لنفس السبب ذاك، فكانت تغير عليه كثيرًا، ووقتها قرر التفرغ للفن.

أما الزوجة الثالثة فكانت من الفنانة المغربية رشيدة رحموني، ففهي هذه المرة هي من بدأت في الإقتراب منه للوقوع في الحب، ونجحت في ذلك ليشعر بعدها أنه لن يستطيع الإبتعاد عنها فتزوجها وأنجب منها "بريهان".

وكان أول مقابلة بينهم في إحدى المسلسلات، فجائت إلى مصر باحثة عن فرصة للإنطلاق والصول إلى حلمها.