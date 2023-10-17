مدير تعليم الفيوم تستقبل الرائد العام لاتحاد طلاب الجمهورية

استقبلت الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم ، أحمد موسي الرائد العام لإتحاد طلاب الجمهورية، بمكتب وكيل الوزارة بديوان المديرية..

بحضور ريحاب عريق وكيل المديرية، والدكتور محمود حافظ مدير المتابعة بالإتحاد العام للطلاب ، وعيد السويسي عضو مكتب الإتحاد العام للطلاب، وهشام أبو عوف مدير عام إدارة الشئون التنفيذية و عبدالنبي كمال مصطفى موجة عام التربية الإجتماعية بالفيوم ، والطالب أمير رشاد أمين إتحاد طلاب الجمهورية، والطالبة سما شاكر أمين مساعد إتحاد طلاب الجمهورية وأميرة حسين مسئول الاتحادات بالمديرية، والأستاذة هاله يوسف موجه أول المديرية.وأميرة حسين مسئول الاتحادات بالمديرية و هاله يوسف موجه أول المديرية.

وتم عقد لقاء طلابي مع المكاتب التنفيذية للإتحادات الطلابية بالمدارس والإدارات التعليمية بمقر نقابة معلمي الفيوم. تم التأكيد على ضرورة تفعيل دور الإتحادات الطلابية والقيادة. وقام أحمد موسي، ويرافقه قيادات المديرية، بجولة ميدانية بالفيوم ، حيث تابع من خلالها فاعليات انتخابات المكاتب التنفيذية للاتحادات الطلابية على مستوى الفصول بالمدارس.

جولة فى المدارس

و قام بزيارة عدد من المدارس على مستوى المحافظة ، ومنها مدرسة المستقبل الرسمية المتميزة لغات، ومدرسة منارة الأندلس الخاصة، ومدرسة مدينة فارس تعليم أساسي، ومدرسة التوفيق الاعدادية للبنات.

أشاد" موسى" بالجهد المتميز المبذول من التربية الإجتماعية وحرصها على بث روح الولاء والانتماء للوطن وإجراء الانتخابات في جو يتسم بالديمقراطية والشفافية المطلقة

كما أبدى أشاد بالتجربة الفريدة التي تنفذها الفيوم هذا العام وهي استثمار التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي الذي هو الموضوع المحوري للاتحادات هذا العام، من خلال التجهيز للانتخابات على مستوى الإدارات بمنظومة إلكترونية مؤمنة كاملة قام بإعدادها اشرف عبد الجواد مدير مركز المعلومات بالمديرية.

وفي نهاية الجولة، تقدم أحمد موسي بالشكر والتقدير للدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم ، وفريق العمل بالتربية الإجتماعية بالفيوم، وموجهي التربية الاجتماعية، ومسئولي الاتحادات والاخصائيين الاجتماعيين بالمدارس .

كما تقدمت الدكتورة أماني قرني، برسالة شكر وتقدير الى أحمد موسي، وذلك لزيارته الهامة إلى محافظة الفيوم.

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